明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

河北紓困政策半年 小牧場「倒奶」恐重現

【明報專訊】今年初，由於牛奶行業出現供給量大而消費需求不足，曾發生奶農殺奶牛賣牛肉止損現象。為防「倒奶事件」，河北省農業農村廳緊急推出紓困政策。半年過後，內地疫後消費疲軟，連食物消費也出現「降級」現象，乳製品首當其衝，處於產業鏈上游的奶源企業最受傷害。本報近日在河北走訪發現，有小牧場已面臨「倒奶潮」困境。

明報記者 王佩凡

中國奶業協會上月在第十四屆中國奶業大會發布《中國乳製品消費擴容提質指導意見》，提出到2025年和2030年，要實現內地人均奶製品消費量分別突破45公斤和50公斤的目標。但是在新冠疫情期間一度飈升的人均消費量，去年出現負增長（見圖），今年前景亦不樂觀。

牧場稱大型乳企收奶量跌 剩奶難儲存

對於社會牛奶消耗量，小牧場最貼近市場脈搏。李女士在河北省經營一家牧場，共有1400頭牛，每日鮮乳產量20噸。李女士表示，今年年初開始，簽訂合約的幾家大型乳企因為效益不佳，每日收奶量突降為18噸，且每月有3至5天拒絕收奶。

由於沒有大型儲存設備，李女士牧場每日產出鮮奶如不被收走，她需要再花錢存儲，或以超低價賣給奶販。然而過多鮮奶不易儲存，且儲存之後依舊無法售賣，只得忍痛處理掉。

《中國奶業質量報告（2023）》數據顯示，去年內地規模以上乳製品加工企業的主營業務收入4717.3億元（人民幣，下同），按年微增1.1%，增速大減10.6個百分點。與此對應的是，內地每年鮮牛奶產量不斷上升（見圖），到今年上半年，牛奶產量依然增長7.5%。

指每公斤奶收購價4元變3元 飼料價續升

乳企生意不好，牛奶來源又多，收購價格自然一路下調。李女士說：「奶價每月下降，去年（收購）價格還有每公斤4元，今年就只有3元。」據《中國奶業質量報告（2023）》指出，2022年奶業主產省份生乳收購平均價每公斤4.16元，4年來首次出現下降。今年收購價跌勢繼續，農業農村部最新數據顯示，7月份第4周，河北、內蒙古等10個主產省份生鮮乳平均價格每公斤3.75元，同比下跌8.8%。

與鮮牛奶收購價下跌的同時，近期養牛所需的飼料豆粕和粟米價格還在上升。「生意社」數據顯示，目前一噸豆粕的價格高出鮮奶收購價格1500元左右，吃的料比產的奶貴。李女士的牧場每月飼料費要50萬元，再加人工、倉貯費用，她形容經營狀况捉襟見肘。

在上月奶業大會上，中國奶業協會名譽會長高鴻賓說：「目前奶業面臨嚴重困難，集中表現在需求萎縮、價格低迷，同時成本高企。養殖企業困難、加工企業也困難，大企業困難、小企業更困難。」

專家倡增奶酪製品佔額減剩奶 惟加工准入門檻高

國家奶牛產業技術體系首席科學家、中國農業大學教授李勝利則表示，中國原料奶七成以上加工成液態奶，但美國和德國的比例只有20%，其加工成奶酪的比例高達50%。他認為，如果中國乳製品結構從液態奶佔主導變為奶酪、高端奶粉等固體奶佔60%，奶源結構性過剩問題就能很好解決。

為免浪費奶源，李女士也表示，牧場近期也打算在奶產品加工方面做出突破。但據國家發改委《乳製品加工行業准入條件》規定，新企業必須達到加工規模為日處理原料乳能力200噸以上。這是2008年毒奶粉事件後，國家整頓奶企行業的一項重要措施。不過，「以規模論英雄」不僅導致如今國內乳企壟斷嚴重，過高的乳製品加工行業准入門檻，讓中小型牧場無法另謀發展。

李女士的牧場選擇把多出的牛奶「噴成」奶粉（鮮奶濃縮後噴霧進乾燥室與熱空氣接觸，迅速脫水變奶粉），但由於沒有售賣的資格，奶粉只能留着餵小牛，剩下的自留或送給熟人。牧場同時經營的中央廚房式項目「鮮奶吧」，亦因消費不足，縣城每日牛奶供應量從疫情前的3噸降至2噸。

與李女士牧場狀况相似的情况，當前在內地中小型牧場十分普遍，今年以來部分地區還曾出現「倒奶潮」，有牧場甚至表示要殺牛減損。而在訪問一些乳製品消費者後，記者發現，不少消費者表示，「只要檢測合格，如果能買到更好品質的牛奶，品牌不重要」。

解決中小乳企發展難題 考驗中央促民營經濟決心

今年全國兩會期間，專家和業界曾預測隨着經濟和消費加速回暖，城鄉居民收入增長和生活質量提升，乳製品消費也恢復增長勢頭。如今預期落空，業界分析人士認為，解決乳業中小企發展難題，與當局正籌劃的進一步放寬市場准入改革息息相關，也考驗中央促進民營經濟發展壯大的決心。

（中國故事）

相關字詞﹕牧場 奶業 倒奶殺牛 牛奶

上 / 下一篇新聞