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醫療界反腐 176幹部被查

【明報專訊】內地近日掀起醫療界反腐風暴，最新宣布接受調查的是西安市胸科醫院院長李向前；截至昨日共有176名醫療機構書記、院長被查，多名醫保局長落馬。紀委官員認為，當前機制不健全、制度形同虛設、權力缺乏制衡，助長「由風（氣）變腐（敗）」。

陝西「清廉西安」微信公眾號上周六（12日）消息，西安市胸科醫院黨委副書記、院長李向前涉嫌嚴重違紀違法，經西安市紀委監委指定管轄，目前正接受西安市藍田縣紀委監委紀律審查和監察調查。李曾先後任職西安市結核病胸部腫瘤醫院、西安市第八醫院等。

國家衛健委7月起與教育部、公安部等部門，展開為期一年的醫療界反腐工作以來，監管部門連續3次表達對醫療反腐的決心，8月開始，每天都通報醫療系統幹部受查消息。公開信息顯示，本輪反腐不僅嚴查醫療界代表，醫院也開始查科室及醫生。

「上游新聞」統計顯示，截至上周六，今年內地至少已有176名醫院院長、書記被查。據近期各地紀監部門公布的信息，多名醫療界領導幹部被查。多地還設立檢舉醫療界腐敗專線。此外，以往被認為合乎規例的醫療學術會議，這次也被指涉及腐敗，紛紛停辦。

紀委官：制度如虛設 權力缺制衡

重慶市豐都縣紀委書記、縣監委主任李源源在雜誌《中國紀檢監察》分析鄉鎮衛生院長腐敗成因。文章稱，當前機制不健全、制度形同虛設、權力缺乏制衡，助長由風（即「四風」，形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風）變腐；鄉鎮衛生院長作為關鍵少數，是不法經銷商「圍獵」的重點目標，從日常吃喝玩樂，到過年過節收紅包禮金，再到按銷售利潤提成非法收受財物，逐步陷入腐敗。

相關字詞﹕醫療反腐 落馬 院長 反腐

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