華工程師車隊 巴基斯坦遭槍擊 分離主義組織認責 巴方稱斃兩恐怖分子

瓜達爾港是巴基斯坦俾路支省的重要港口，也是北起中國新疆喀什、南至巴基斯坦瓜德爾港的經濟大動脈「中巴經濟走廊」的出海口。中國駐卡拉奇總領館強烈譴責恐怖主義行徑，稱已要求巴方嚴懲兇手，並採取切實有效措施，確保中國公民、機構和項目安全。

中方人員無恙 領館強烈譴責

事件發生後，總領館已即時啟動應急預案，提醒當地中國公民、企業及項目提高警惕，加強保安措施，防範安全風險，密切關注安全形勢，確保安全。

遭炸彈槍擊 防彈車留彈孔

據內地官媒「環球網」報道，中方接機車隊昨日在瓜達爾警察局附近遇襲。中方人員共23人，車隊包含3輛SUV及一輛客貨車，均有防彈措施。過程中有一簡易炸彈爆炸，客貨車受槍擊，玻璃留下彈孔。襲擊發生後，中方人員無受傷，車隊已返回瓜達爾港港口。

美聯社稱，恐怖組織「俾路支解放軍」表示對事件負責。該組織聲明指，俾路支解放軍瑪吉德旅昨針對瓜達爾的一支中國工程人員車隊發動自殺式襲擊。

據《每日巴基斯坦》昨引述私營電視台Geo News報道，巴方安全部隊與恐怖分子激烈交火，擊斃一名恐怖分子，另有3人受傷。另據巴基斯坦三軍公共關係部消息，巴安全部隊確認擊斃兩名恐怖分子，沒有軍方人士或平民受傷。

俾路支解放軍多次襲中國人

俾路支解放軍是俾路支省的分離主義分子之一，成立於2000年。由於瓜達爾港是中巴經濟走廊重鎮，瓜達爾港周邊近年來有不少中國公民進駐。該組織曾多次發動針對中國公民的襲擊，包括攻擊華工車隊、向中國駐巴基斯坦卡拉奇領事館施襲等。