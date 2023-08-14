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成蕾首談獄中生活 澳：已「最高級」施壓

【明報專訊】澳洲華裔記者成蕾（圖）在被中國關押3年後，日前首度公開發聲敘述獄中生活。澳總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）上周六（12日）公開要求中國釋放成蕾，並對她的情况表達憂慮。國際記者組織「無國界記者」亦發表聲明，呼籲北京當局釋放成蕾。

48歲的成蕾於2020年8月被中國以涉嫌「泄露國家機密」為由扣查，當時她是內地官方英文電視台中國環球電視網（CGTN）主播。2021年2月被正式逮捕，去年3月閉門審理，但至今尚未宣判。

據法新社報道，上周四（10日），成蕾的伴侶尼克．科伊爾（Nick Coyle）向澳新聞機構與社群平台發布成蕾的獄中感言，成蕾案再次引發國際關注。

阿爾巴尼斯指出，澳方已向中方「最高級別」施壓，部長級、官僚級、國家安全各個級別都要求釋放成蕾，而且在每次會面都會繼續提出上述要求。

此前，阿爾巴尼斯曾稱，將適時確定今年訪華日期。他說，釋放成蕾不會是訪華的先決條件，因為當國家之間有分歧，最糟糕的事就是停止對話。他又表示，訪問、接觸、對話都不應帶有交易性質。

京稱權利獲保障 促勿干涉

中國外交部上周五（11日）在給法新社的書面聲明指，成蕾的合法權利得到充分保護，希望澳方尊重中國司法主權，不要以任何方式干涉中國司法機關依法辦案。

另外，「無國界記者」上周六發表聲明，「我們敦促國際社會向中國當局施壓，以確保成蕾與中國關押的其他所有記者和新聞自由捍衛人士獲釋」。

相關字詞﹕釋放 成蕾 中澳關係

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