霹靂-15生產線公開 內媒料欲威懾美國

央視報道，廠房只有幾個人，大部分工作都由自動化機械完成，機械手在電子板上打印，展示柔性自動化生產技術的高效和精準；同時，由於人工干預減少，柔性自動化生產技術還可以令生產過程更安全穩定。報道稱，「霹靂-15E」的生產線，展示中國軍工企業的實力、創新、自主設計及生產能力。

「霹靂-15」由中國自主研製並已裝備部隊。這款導彈具備超視距、高速度、高精度、多目標打擊能力，是空戰重要武器。導彈採用主動雷達制導系統，能夠在複雜氣象條件下精確打擊。同時，導彈還採用智能化引信技術和抗干擾能力強的雷達系統，具強抗干擾能力和多目標打擊能力。

隨着中國向巴基斯坦出口殲10CE和梟龍I戰機，「霹靂-15E」空對空導彈也進入國際市場。「霹靂-15E」公開為射程145公里，被認為是定制的猴版（簡版）；而中國軍工企業的負責人則表示，「霹靂-15」實際射程超過200公里。