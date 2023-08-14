賴清德過境紐約 京斥美縱容台獨

賴清德乘搭的華航客機抵達紐約甘迺迪機場。台灣駐美代表蕭美琴和美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）前往接機。「美國之音」報道，賴清德的車隊抵達下榻酒店時，約300名台灣僑民在外歡迎。

賴清德停留紐約僅一天。中央社指，賴將出席紐約僑宴，並與當地青年座談，就產業發展交流。此行賴以總統特使身分率團訪問台南美洲友邦巴拉圭。巴拉圭是台僅存的13個邦交國之一，也是南美洲唯一友邦。

300台僑歡迎 未見示威

與今年3月台總統蔡英文過境紐約時大批親中社團示威不同，賴下榻的酒店未見任何抗議。除台僑外，還有數十名來自大陸的異見人士到場。不過，親北京的中國僑團此前預告，將就賴過境抗議。

除中國外交部此前表示抗議，反對任何形式的美台官方往來外，國台辦發言人朱鳳蓮昨稱，堅決反對賴清德以任何理由、任何形式的「竄美活動」。

中國駐紐約總領事館發言人也發表談話。發言人稱，賴清德是徹頭徹尾的「台獨」分子，美方執意允許賴「過境」，就是縱容「台獨」；美方在台灣問題上一再食言，讓人不禁懷疑美方恪守領導人承諾、穩定和改善中美關係的誠意。

對於國民黨立委質疑AIT主席羅森柏格未親自接機，賴清德過境規格不如以往，認為是美方為保持低調，不欲中美關係受衝擊；台外交部昨駁斥，羅森柏格兩度發文歡迎賴清德，並期待與他在三藩市相會，立委刻意扭曲令人遺憾。