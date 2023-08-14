明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

賴清德過境紐約 京斥美縱容台獨

【明報專訊】台灣副總統賴清德的巴拉圭之旅，在美東時間上周六（12日）抵達首站過境城市紐約。這是他接任副總統後第三次出訪，同時也是時隔不到兩年再過境美國。賴也是台下任總統的民進黨籍參選人，北京對其過境美國表示「強烈不滿」。繼外交部抗議之後，國台辦、中國駐紐約總領事館均表示，中方堅決反對賴清德「倚美謀獨」的害台行徑，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分子及其分裂行徑。

賴清德乘搭的華航客機抵達紐約甘迺迪機場。台灣駐美代表蕭美琴和美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）前往接機。「美國之音」報道，賴清德的車隊抵達下榻酒店時，約300名台灣僑民在外歡迎。

賴清德停留紐約僅一天。中央社指，賴將出席紐約僑宴，並與當地青年座談，就產業發展交流。此行賴以總統特使身分率團訪問台南美洲友邦巴拉圭。巴拉圭是台僅存的13個邦交國之一，也是南美洲唯一友邦。

300台僑歡迎 未見示威

與今年3月台總統蔡英文過境紐約時大批親中社團示威不同，賴下榻的酒店未見任何抗議。除台僑外，還有數十名來自大陸的異見人士到場。不過，親北京的中國僑團此前預告，將就賴過境抗議。

除中國外交部此前表示抗議，反對任何形式的美台官方往來外，國台辦發言人朱鳳蓮昨稱，堅決反對賴清德以任何理由、任何形式的「竄美活動」。

中國駐紐約總領事館發言人也發表談話。發言人稱，賴清德是徹頭徹尾的「台獨」分子，美方執意允許賴「過境」，就是縱容「台獨」；美方在台灣問題上一再食言，讓人不禁懷疑美方恪守領導人承諾、穩定和改善中美關係的誠意。

對於國民黨立委質疑AIT主席羅森柏格未親自接機，賴清德過境規格不如以往，認為是美方為保持低調，不欲中美關係受衝擊；台外交部昨駁斥，羅森柏格兩度發文歡迎賴清德，並期待與他在三藩市相會，立委刻意扭曲令人遺憾。

相關字詞﹕中美關係 台獨 賴清德 過境美國

上 / 下一篇新聞