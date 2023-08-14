明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

災後賠額未明 災民返鄉難歸家 憂清受災物不獲償 涿州村民：再過兩月要長蛆

【明報專訊】河北省涿州市是本次華北洪災重災區。在受災嚴重的涿州豆莊鎮，村民近日獲准返家。面對一片狼藉的家園，村民開始點算損失，盼望政府補償。昨日，關於定損（確定損失及損毀程度）事宜，村民和政府人員未達成一致，村民填完受損表格後，仍不能收拾遭洪水浸泡的住宅。村民氣憤地表示：「還不讓我們收拾，再過兩個月都要長蛆了。」

明報記者 王佩凡 河北災區直擊

村民張女士住在豆莊鎮，一家4人，兩個女兒在北京讀書。因為家離村口大壩較近，受洪水嚴重衝擊。「房子是我結婚時候蓋的，有20年了，這次洪水過後不能住，得重新蓋樓。」張女士說完，一臉愁容。

豆腐商失家當 無奈任黃豆發霉

一進張女士的家門，一股惡臭撲鼻而來。據張女士介紹，她在附近鎮上賣自家生產的豆腐，每日能有200元（人民幣，下同）收入，這次洪災，她在廂房囤來做豆腐的1500公斤黃豆，全被洪水浸泡發霉。屋內蠅蟲遍地，無處下腳。在接受本報記者訪問時，她正坐在發臭的黃豆堆中，挑出裏面還未發霉的豆子。不止黃豆遭殃，用來做豆腐的各類工具也泡水生鏽無法使用，但張女士現在卻不能將這些受災物品清走，「政府還沒來定損，要是扔了就更沒人賠償了」。而政府何時定損，張女士卻完全不知，「只能等定損賠償之後再重新囤豆子做豆腐，現在只能臭着」。

除用來做豆腐的兩個廂房，正房受災也十分嚴重。據張女士估算，房子全部重建，至少需30萬元。如今失去收入來源，地裏種的花生玉米也全枯死。她初步打算先搭簡易房過冬，慢慢儲錢重蓋新房。

豆莊鎮村民很多從事養殖業，農戶養豬的大棚內洪水過後更是一片狼藉。村民劉先生告訴記者，他家近百頭豬「死的死，冲走的冲走，全完了」。村內通知可回家後，他發現自家院內都是死豬屍體。另有養殖戶告訴記者，養殖的200頭豬只存活十幾頭，損失已達到百萬元以上。

與村民未達共識 政府人員被圍

走訪時，村民向記者提出他們最迫切的訴求，希望官方快點定損，才能回歸正常生活。從事彩鋼製作的劉先生表示：「一直不定損，咱這屋裏一直沒有收拾，沒法住人，這是最急迫的。」還有村民表示：「不百分百照價賠償也沒事，只要這事定下來，咱就能趕緊把受災的東西處理掉了，（不能清理）看着也是糟心。」

昨日，有村民向記者提供的短片顯示，村內在開會討論定損事宜，但村民和官方沒有達成一致，村民填完受損表格後，依舊不能回家收拾，村民氣憤地說：「還不讓我們收拾，再過兩個月都要長蛆了。」「房塌了沒人管，滿大街垃圾沒人清。等到什麼時候算完啊，等時間愈長，損失愈大。」

有村民攔住現場的政府人員，要求其找來上司直接到現場和村民溝通。被村民圍堵在村委會的政府人員回答村民疑問時表示，一周內會有人前來定損。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕華北暴雨 賠償 水災 涿州

上 / 下一篇新聞