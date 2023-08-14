災後賠額未明 災民返鄉難歸家 憂清受災物不獲償 涿州村民：再過兩月要長蛆

明報記者 王佩凡 河北災區直擊

村民張女士住在豆莊鎮，一家4人，兩個女兒在北京讀書。因為家離村口大壩較近，受洪水嚴重衝擊。「房子是我結婚時候蓋的，有20年了，這次洪水過後不能住，得重新蓋樓。」張女士說完，一臉愁容。

豆腐商失家當 無奈任黃豆發霉

一進張女士的家門，一股惡臭撲鼻而來。據張女士介紹，她在附近鎮上賣自家生產的豆腐，每日能有200元（人民幣，下同）收入，這次洪災，她在廂房囤來做豆腐的1500公斤黃豆，全被洪水浸泡發霉。屋內蠅蟲遍地，無處下腳。在接受本報記者訪問時，她正坐在發臭的黃豆堆中，挑出裏面還未發霉的豆子。不止黃豆遭殃，用來做豆腐的各類工具也泡水生鏽無法使用，但張女士現在卻不能將這些受災物品清走，「政府還沒來定損，要是扔了就更沒人賠償了」。而政府何時定損，張女士卻完全不知，「只能等定損賠償之後再重新囤豆子做豆腐，現在只能臭着」。

除用來做豆腐的兩個廂房，正房受災也十分嚴重。據張女士估算，房子全部重建，至少需30萬元。如今失去收入來源，地裏種的花生玉米也全枯死。她初步打算先搭簡易房過冬，慢慢儲錢重蓋新房。

豆莊鎮村民很多從事養殖業，農戶養豬的大棚內洪水過後更是一片狼藉。村民劉先生告訴記者，他家近百頭豬「死的死，冲走的冲走，全完了」。村內通知可回家後，他發現自家院內都是死豬屍體。另有養殖戶告訴記者，養殖的200頭豬只存活十幾頭，損失已達到百萬元以上。

與村民未達共識 政府人員被圍

走訪時，村民向記者提出他們最迫切的訴求，希望官方快點定損，才能回歸正常生活。從事彩鋼製作的劉先生表示：「一直不定損，咱這屋裏一直沒有收拾，沒法住人，這是最急迫的。」還有村民表示：「不百分百照價賠償也沒事，只要這事定下來，咱就能趕緊把受災的東西處理掉了，（不能清理）看着也是糟心。」

昨日，有村民向記者提供的短片顯示，村內在開會討論定損事宜，但村民和官方沒有達成一致，村民填完受損表格後，依舊不能回家收拾，村民氣憤地說：「還不讓我們收拾，再過兩個月都要長蛆了。」「房塌了沒人管，滿大街垃圾沒人清。等到什麼時候算完啊，等時間愈長，損失愈大。」

有村民攔住現場的政府人員，要求其找來上司直接到現場和村民溝通。被村民圍堵在村委會的政府人員回答村民疑問時表示，一周內會有人前來定損。

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