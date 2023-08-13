柯文哲形象「不傳統」 受年輕世代歡迎 矛盾阿北闢新路 政黨輪替非渺茫

（參選人系列一）

明報中國組

開演唱會與網紅合作 建親民形象

近日接連宣示「會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底」的柯文哲，6月份以來在民調中已上升到第二，超越侯友宜，甚至在各別民調中躍升第一，最近兩個月更成為民進黨的輿論攻擊目標。由最初的「陪跑」者到坐二望一，柯文哲是如何殺出重圍的？

63歲的柯文哲是醫師出身，在2014年以政治素人的姿態，在太陽花運動的效應下，一舉獲選台北市長。其「有話直說」、不同於傳統政客的形象，深受年輕世代歡迎，在社交平台facebook擁逾200萬粉絲、Instagram超過100萬追蹤者，YouTube上的影片點擊率亦遠超其餘兩名參選人。

早前柯文哲還出奇招舉辦募款演唱會「KP SHOW」。為了宣傳他的演唱會，其團隊上載了一支學習韓國女團BLACKPINK熱舞的影片。儘管跟不上節奏，演唱會上仍然大騷舞技，表演了《來個蹦蹦》、《王妃》、《三天三夜》等流行曲。事後他稱，「政治不要悲情、對立、相互攻擊，選舉可以很歡樂，很溫馨」，還稱「這樣的互動和共鳴，就是改變台灣政治文化的起點」。

在數年前與民進黨脫鈎後，柯文哲的文宣團隊，極力建立其平易近人、去官僚化形象，包括與知名網紅YouTuber合作等。卸任台北市長後，柯亦每周頻繁在不同的校園舉辦演說。專業「柯P」變成親民「阿北」，因此不難理解，過去數個月在多份民調中，柯文哲在40歲內年齡層保持領先地位。例如7月的台灣民意基金會民調，20至44歲的族群中，柯可謂一枝獨秀，尤其在25至34歲的人群中，擁有四成五的支持度。從教育程度上看，大學及以上教育程度者，有三成九都支持他。

兩岸議題立場模糊 表態「考慮選票」

不過，柯文哲在一些議題的立場始終模糊不清。例如，昔日藉太陽花運動崛起的他，早前表態若當選，會考慮重啟九年前引發太陽花學運的服貿協議。在兩岸立場上，一方面有着主打交流的「兩岸一家親」，另一方面也質疑國民黨堅持的「九二共識」。而在今年面對提問「若當選後與北京重啟對話，對方逼你承認九二共識怎麼辦」時，柯表示自己不會像民進黨般，直接表示「不接受」，而是會回答「了解也尊重」。

但另一方面，在5月正式宣布競選後，柯文哲特地到台南拜訪對深綠一派有重大意義的民進黨前總統陳水扁。這也跟柯文哲有意打造的「第三條道路」選戰策略有關，其鎖定對政治環境與社會現狀不滿的對象，即既對國民黨絕望、也對民進黨失望，並將期望投射在非典型政治人物身上的選民。因此民眾黨團隊過去一段時間，傾力強化「阿北」有話直言的形象。一名前民眾黨幕僚也直指，對重大政策表態時，柯文哲考慮的永遠是「能否贏得選票」，不會花太多心力鑽研議題。

下架民進黨 藍白「DNA難結合」

今屆大選，「戰爭與和平」成為選舉主軸之一，「下架民進黨」的聲音不在少數，但要實現政黨輪替，關鍵在於「藍白合不合」。唯目前不論是藍白哪一方，都不願意在總統大選中退居副手。

早在5月初宣布競選總統時，柯文哲就講出「DNA不一樣很難結合」，還稱99.99%會選到底，最近也說「自己很難當（鴻海創辦人）郭台銘的副手」。本月23日，藍營的八二三炮戰（金門炮戰）65周年紀念活動將在金門舉行，原定侯友宜、郭台銘和柯文哲都會參加，柯陣營近日決定不去金門，強調沒有「郭柯配」的可能。顯然，柯文哲在與藍營合作的事上興致索然。

台學者：柯靠媒體文宣 乏基層組織

文化大學廣告系專任教授兼系主任鈕則勳認為，柯文哲希望民眾黨在立法院內扮演關鍵性政黨的角色。以選總統的聲勢，帶動民眾黨在立委選戰中的支持度，爭取將立委席次擴張到十席以上，成為關鍵的第三政黨，因此「選到底」的可能極大。

鈕則勳也指出，相對於其他候選人，柯文哲最強莫過於其形象魅力，這在選舉的單一選區中尤為佔優勢。但柯缺乏的是行政及政治資源，沒有基層組織，只能靠網絡文宣、媒體來帶動聲勢。現任台北市議會議員、「學姐」黃瀞瑩表示，到選戰後期，藍綠都會有大規模的動員，民眾黨如果完全沒有，將會非常弱勢，還是要想辦法做一些造勢活動。

雖然現在談論勝負還太早，但不得不提的是，柯文哲一旦當選總統，哪裏來的執政班底？這恐怕也是許多選民投票時要考慮的因素。

（台選觀察）