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王毅：美唯恐南海不亂 中菲間挑動是非

【明報專訊】中菲就南海仁愛礁主權爭議再起爭執之際，目前正在東南亞訪問的中國外長王毅，點名批評美國「唯恐南海不亂」，在這一海域興風作浪，又借仁愛礁爭議煽風點火，在中菲之間挑動是非。

中國外交部昨（12日）發文，指王毅在訪問新加坡和馬來西亞期間，同兩國政要就當前南海局勢交換看法，闡明中方立場。王毅說，多年來，在中國和東盟共同努力下，南海局勢實現總體穩定，也為各自發展提供了良好環境；而美國等一些勢力唯恐南海不亂，不斷在這一海域興風作浪，最近又借仁愛礁問題煽風點火，在中菲之間挑動是非，慫恿對抗，破壞南海和平安寧，以服務美自身地緣政治戰略。

王毅表示，中方希望地區國家對幕後黑手保持必要警惕，把維護南海和平穩定的主導權掌握在自己手中。他說，中方已多次提出願同菲律賓通過雙邊對話妥處存在的分歧，希望菲方恪守以往達成的共識，珍惜雙邊關係改善積累的互信，盡快同中方相向而行，尋求管控海上局勢的有效途徑。王毅強調，中方願同東盟各國一道，加快推進「南海行為準則」磋商，爭取早日達成行之有效、富有實質意義、符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的地區規則。中方相信，中國和東盟國家完全有能力、有智慧維護好南海的和平穩定，建設好共同家園。

菲軍：考慮延長仁愛礁駐留

中國海警船8月5日攔阻運載補給及建材的菲船前往仁愛礁，其間噴射高壓水炮，引起這輪爭端。菲武裝部隊西部軍區司令卡洛斯（Alberto Carlos）近日表示，考慮採取各種行動延長軍方在仁愛礁的駐留時間，其中選項包括整修坐灘仁愛礁的馬德雷山號廢艦。他補充，目前菲律賓首要任務是恢復環礁上部隊輪換和補給任務，預計兩周內完成；並希望不會發生水炮事件，尤其引起國際關注後，中國的反應不會那麼強勢。

相關字詞﹕中美角力 菲律賓 南海 仁愛礁 王毅

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