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北京災區直擊：禍水退「洪顏」現 舖封泥廁露天 涿州上游房山 所見災損更慘

【明報專訊】河北省涿州市、淶水縣等地是這輪華北洪災重災區，外界猜測是拒馬河上游泄洪所致。本報記者昨日溯源深入上游山區——北京市房山區十渡鎮，發現當地災損狀况更加慘烈，災民仍未能順利回家清理。

警駐村口 勸返民眾

從涿州驅車沿着拒馬河岸邊山路，向西北方前進，公路下方拒馬河的黃泥水依然湍急，河牀被冲刷出了弧度，泥沙堆成了土坡。臨近十渡核心景區20公里，在一渡村入口前（中國房山世界地質公園範圍東端）就有警員駐守，勸返想進災區非公務車輛。如果災民想回去收拾家園，也會在路口被查問清楚，並要在一份「勸返表」上登記身分資料。

記者出示記者證後獲放行，汽車臨啟動前，警員不忘叮囑「裏面還在清淤，一定要注意安全」。愈向山上走，山路破損愈嚴重。多段公路被冲垮，到處是碎裂的鋪路瀝青片，路面「重鋪」淤泥混着山石。還有被埋進泥裏的車輛，有的翻側，有的變形。武警、部隊人員和清潔工清理淤泥，噴灑消毒液。

從一渡去到十渡，沿途多個村委會的辦公場所被污水淤泥佔據；十渡博物館受損嚴重，門窗全部脫落，停放大門前的穿梭巴士和售票處被樹枝和雜物覆蓋。

著名景區十渡 災損半月未清理

十渡原是著名度假園區，周圍遍佈各式農家樂和餐廳，現在全被淤泥覆蓋；商舖看不出原貌，7月底洪災以來，掩蓋內部裝飾和家俬擺設的淤泥原封不動，玻璃門窗碎落一地；超市連門帶框被洪水冲到戶外，整棵樹幹「移植」店內。有廁所被冲走四壁，變成露天廁所。

由於道路不暢、天氣不穩，大多數的災民仍未返回災區。記者採訪多時，在路上罕有地遇上一名農家樂老闆，他正用小型機械清理屋內淤泥，已經3天過去，仍有半人多高的淤泥未被清走。老闆說，該店從他出生就開設至今，洪水來時全屋遭淹沒。

拒馬河洪水嚴重破壞十渡鎮後，跨省流經涿州、淶水等地，最後匯入大清河，在天津入海。水利部昨稱經實測，今年大清河發生的是特大洪水，而整個海河流域本次洪水判定為流域性特大洪水。

北京本輪水災中，西部山區損失重大，256個村交通中斷，需重建房屋逾20萬間，比河北全省還多，經濟損失至今沒有統計數字。為協助災區重建，國家金融監督管理總局局長李雲澤10日至11日赴北京、河北調研，要求盡可能提高預賠付比例，在大災面前體現「保險溫度」；同時要保障災毁房屋、農田、道路、供水供電通信等設施的重建資金需求，主動採取調整還款計劃、貸款展期續貸、降低融資成本等方式，助力受災企業脫困。

明報記者 王佩凡

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