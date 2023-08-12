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王毅晤李顯龍 斥美單極霸權遏華

【明報專訊】中美關係近期又現爭端，到訪新加坡的中共中央政治局委員、外長王毅昨日與新加坡總理李顯龍會晤時，批評美國出於維持單極霸權需要，不願看到中國等新興國家發展振興，一方面縱容支持台獨勢力「倚美謀獨」，衝撞中國的紅線底線；一方面撕去公平競爭偽裝，脅迫他國搞針對中國的單邊保護主義，「這些倒行逆施只會損害其自身信譽，向世人證明美國已成為當今世界最大的不穩定因素」。

「美已成當今世界最大的不穩定因素」

李顯龍表示，將共同推動兩國合作不斷前行，開闢雙方關係新的未來；當今世界並不太平，期待大國發揮引領作用，尋求互利共贏；新加坡支持東盟與中國深化合作，共同維護地區和平穩定發展。

李：撐中國東盟共護地區和平穩定

王毅也再就「發展道路」問題闡述中方觀點，表示今年是新加坡前總理李光耀誕辰一百周年，新加坡運用東方價值觀推進現代化進程，走出了一條獨具特色的成功發展之路，中方支持新方秉持人民意願，繼續發展繁榮。王毅強調，中國也已找到了一條符合國情的發展道路，「習近平新時代中國特色社會主義思想作為『兩個結合』的結晶，將指引我們推進中國式現代化，實現中華民族偉大復興」。「兩個結合」是習近平提出的「把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合」觀點。

王：中星都找到自己發展路

王毅同日還會見了新加坡第一副總理黃循財。王毅說，中國與新加坡關係保持穩定性和連續性，展現生機活力，發揮示範作用；中方願同新加坡傳承優良傳統，拓展新合作領域，開闢兩國關係新前景，「希望你作為新加坡第四代領導團隊領軍人，為此做出新的貢獻」。黃循財表示，新方反對叢林法則、強權政治，當前新中關係發展勢頭強勁，共建一帶一路成果豐碩。

王毅10日與新加坡外長維文會面，並接受對方宴請。據「鳳凰網」現場畫面，維文在新加坡植物園的餐廳設宴款待，王毅抵達宴會場地後，兩人握手擁抱，維文就自己沒打領帶道歉，王毅隨即取下自己的領帶，以示對等的外交禮儀。

王毅昨下午已轉達馬來西亞，並在檳城與馬來西亞首相安華會面。

相關字詞﹕馬來西亞 中新關係 新加坡 李顯龍 東盟 王毅

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