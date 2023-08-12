國安部宣布破獲CIA諜案 軍工集團涉密人員 留學羅馬遭美特工「洗腦」

國安部在微信公眾號上通報，開篇首句就是「近期，國家安全機關破獲一起美國中央情報局間諜案」，直接點名CIA間諜案的做法過往罕見。據通報披露，52歲疑犯姓曾，為軍工集團工作人員，屬重要涉密人員。曾某被公派至意大利留學進修期間，美國駐意大利使館官員塞斯主動與其結識，並通過聚餐、郊遊、觀賞歌劇等活動逐步密切關係。

承諾巨額報酬 全家移美

「曾某某心理上逐漸對塞斯產生依賴，塞斯趁此向曾某某灌輸西方價值觀。在塞斯的吹噓和拉攏下，曾某某政治立場產生動搖」，通報指出，隨着雙方交往逐步深入，塞斯向曾某亮明CIA羅馬站人員身分，承諾給付巨額報酬並為對方全家辦理赴美移民，要求曾某提供中國軍事方面敏感信息。「曾某某表示同意，與美方簽署了參諜協議，接受美方考核和培訓」。

CIA上月稱重建在華情報網

內媒：狠狠打臉

通報指曾某留學進修結束後，回國繼續與CIA人員多次秘密接頭，提供大量中國核心情報，收取間諜經費。國家安全機關經縝密偵查，獲取曾某間諜活動證據，依法對其採取強制措施。最後，國安部提示，任何危害國家安全的違法犯罪行為，都將受到法律的嚴懲。

上月20日，美國CIA局長伯恩斯在出席阿斯彭安全論壇時稱，美國在華情報網絡重建「已經取得進展，正努力構建強勁的人力情報蒐集能力，以補充其他情報的獲取渠道」。中國外交部當時對此表示關切，批評美方一邊反復散布所謂中國間諜網絡攻擊的虛假信息，一邊毫不掩飾地宣稱要針對中國開展大規模的情報活動。內媒昨指CIA局長聲稱「在華情報網重建」21天後，中國便公布破獲了間諜案，「狠狠打臉了外國情報頭子的挑釁」。

台專家：京報復美拘2華諜

自由亞洲電台報道，美國上周以涉嫌為中國竊取軍事機密，逮捕2名海軍士兵；此時中國隨即宣布破獲美國CIA間諜案，台灣勵志協會執行長賴榮偉認為是北京的報復手段。