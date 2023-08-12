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賴清德過境美國前 解放軍東海軍演

【明報專訊】台灣副總統、民進黨總統參選人賴清德今日（12日）啟程前往巴拉圭，出席巴拉圭當選總統佩納的就職典禮，去返程分別過境美國紐約和三藩市。台灣總統參選人赴美「面試」已成慣例，不僅賴清德在美行程備受關注，國民黨總統參選人侯友宜亦計劃9月訪美。

賴清德將於當地時間12日過境紐約，巧合的是，浙江發航警，解放軍8月12日中午到14日下午4時在東海舉行軍事演習，被猜測是對此作回應，給台灣選民以及鄰近國家達到軍事恐嚇效果。昨日，美國海軍列根號航母（CVN76）艦隊也北上，部署在菲律賓東部太平洋。

總統參選人赴美成慣例 侯擬9月訪

路透社早前引述美方消息人士稱，拜登政府希望賴清德過境美國能保持低調，以免在選前升高台海緊張局勢，特別是中國外長王毅可能訪問美國，為國家主席習近平即將訪美鋪路。白宮國安會發言人柯比（John Kirby）周四表示，北京沒有理由對賴清德過境作出過度、咄咄逼人的反應，否則只會增加誤判風險。台陸委會亦表示，台灣總統副總統過境美國有先例可循、行之有年，大陸當局沒必要做過多反應。

針對侯友宜計劃9月訪美，國民黨國際事務部主任黃介正表示，侯友宜訪美的最大目的，是要讓美國了解侯友宜的穩定性、可預期性，不會有意外的施政風格，也要讓侯直接感受美國人對台灣及兩岸的看法。

加強明年大選維安 台千人演練

隨着總統大選即將於明年1月登場，為強化對候選人維安能力，台灣國安局近日與軍警憲等單位在桃園地區進行實兵演練，更針對無人機等新型威脅形態擬定明確反制作法，動員人數近千人，規模歷屆之最，預計11月成軍。

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