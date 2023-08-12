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採訪手記：災區缺生活物資 超市最低價售貨公路免費

【明報專訊】河北省本次重災區涿州市洪水已退，民眾得以返家收拾，但對他們來說，艱難才剛剛開始，走向正常生活仍是一路泥濘。

記者前晚輾轉抵達涿州，沿途車燈照射下，水災痕跡在昏暗中隱約可見：雜物樹枝「爬」上房頂，浸水報廢汽車擱路邊，倒塌的房屋變成一堆廢磚，未受損的牆身則留下水線，道路淤泥、積水仍未清理完，電話訊號也是時強時弱。

衛生惡劣 記者煲樽裝水仍腸胃炎

到了縣城中心區域，酒店都被訂完，只剩下一些民宿，記者在城郊的小賓館租了一個沒有窗戶的房間。昨天一早，用賓館的電熱煲水器，煲熱樽裝水（縣城範圍有電沒水）泡杯麵，吃完還沒出門就肚子痛，繼而低燒，通過視像問診，得悉是腸胃炎。接下來，在災區就不敢喝熱水了。

記者的遭遇與當地村民遠不可比，在重災區豆莊鎮一個水淹多天的村莊，從7月底以來斷水斷電（昨天下午通電），他們本周陸續回來清理家園，惟傢私電器報廢，莊稼倒伏牲畜橫屍，更困難的是生活物資緊缺。

搭載記者的司機和其涿州籍朋友同行，行前朋友致電村委會訊問需求，然後購買了一批樽裝水、即食麵和麵包等，另有10箱消毒液。物資直接送到村委會負責人手上，對方形容「這兩車物資都算救命用的」，目前該村除了急缺乾淨食水、食物，還缺被子等用品。村委會慨嘆手上沒有東西可以發給村民，因為物資都在涿州政府接收處那邊，等待分配。

目前各地民間都關注災區物資不足問題，司機在北京朝陽區一個超市「入貨」時，老闆為了支援涿州，貨品都按最低價格出售，還送了許多物資，連他的小兒子也充當臨時「童工」，熱心幫忙搬運。涿州也歡迎各地送來物資，在高速公路涿州檢查站，只要看到車上運載有物資，免收往返高速費。

明報記者

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