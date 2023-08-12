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河北洪災110縣損千億 兩年重建 毁20萬房屋 29死16失聯 官員默哀

【明報專訊】繼北京之後，河北省昨公布本輪雨災損失初步統計，省內過半國土迎暴雨，洪澇災害波及全省110個縣（市、區），388.86萬人受災，因災死亡29人、16人仍失蹤，近20萬間房屋被毀，數以千計學校、醫院等公共機構建築受損，災區交通、電力、通信、水利等基礎設施受損嚴重，全省直接經濟損失958.11億元（人民幣），當局計劃用兩年時間完成重建。

30萬公頃農作物受災 四成絕收

央視報道，河北省防汛救災暨災後重建記者會昨召開，通報7月底以來全省有388.86萬人受災，累計轉移民眾175.74萬人，其中蓄滯洪區97.84萬人；農作物受災面積達到31.97萬公頃，其中四成多絕收；4.09萬間房屋倒塌，15.55萬間嚴重損壞；受損中小學校、幼兒園1150所，受損醫療機構1871家。目前，整體受災情况仍在統計核實中。副省長張成中和與會人員起立，代表黨政向因公殉職人員和遇難者默哀。

記者會上提及，全省本輪暴雨折合降水量275億立方米。降雨量100毫米以上籠罩面積達9.72萬平方公里，佔河北省國土面積的51.5%。其中，200毫米以上籠罩面積5.36萬平方公里，為1963年8月特大洪水以來的最廣範圍。保定、石家莊、邢台等局部地區24小時降水量超過400毫米。最大雨量在邢台市臨城縣梁家莊村，累計達1008.5毫米。

承諾災民有家過冬 學生下月開學

當局承諾，災後重建將作為河北省的重點工作，目前正在抓緊研究制定政策，計劃用兩年時間完成災後重建。今年9月1日前，保證受災學生按時開學；入冬前，確保受災群眾能夠回家或搬入新居過冬。到2024年汛期前，全面完成水毀防洪工程重建工作；2025年汛期前，完成各項重建任務。

擬明年汛期前完成防洪工程重建

國務院副總理劉國中昨到河北、北京調研災區衛生防疫和農業生產恢復工作，強調要確保大災之後無大疫和全年糧食豐收；要紮實做好死亡畜禽無害化處理，嚴防病原外溢和污染環境。

天津水務局通報，自7月31日至昨日下午4時，位於天津的獨流減河、永定新河、子牙新河等3條入海河流，共計下泄本次海河流域洪水超過22億立方米。

在東北地區，颱風「卡努」未來2日為吉林中東部、黑龍江、遼寧中東部帶來暴雨。黑龍江省目前有10條河流超警戒水位，比前日增加2條。在前一輪降雨中受災嚴重的哈爾濱五常市，當地24個鄉鎮已提前轉移人員。遼寧預計鴨綠江洪峰過境，丹東影響最大，該市已通知全市學校停課。

中國財政部和應急管理部昨再緊急預撥14.6億元中央自然災害救災資金，用於受災群眾救助，啟動房屋重建；入汛以來，中央財政已下達各項防汛救災資金77.38億元。

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