內地掀醫療反腐風暴 本周天天有幹部落馬 深圳長沙兩醫院主管遭舉報

南山醫院院長被指濫權操控採購

前日起，一份19頁的舉報文件在網絡流傳，矛頭直指向深圳市南山區醫院黨委書記兼院長鄧啟文，內容指控鄧利用公權力為情婦陳某的公司謀取巨額不正當利益；利用關聯公司操控大型儀器設備採購、滲透醫院改擴建工程等。南山區衛健局昨回應，舉報材料已經掌握，正調查中。鄧啟文則指材料是誣告。

大學醫院主任被指放任學生致患者死亡

同一日登上熱搜榜的，還有湖南長沙的中南大學湘雅三醫院，該院呼吸科的9名醫務人員聯名舉報科主任孟婕，指其在管理上暗箱操作、私設小金庫、財務不公開；不重視醫療質量和安全，放任她的學生單獨進行支氣管鏡檢查等醫療活動，導致兩名患者死亡等。湖南衛健委與中南大學昨成立聯合調查組，核實相關情况。

這一連串的舉報事件非單一現象。上月21日，國家衛健委網站發布，衛健委會同教育部、公安部、審計署、國務院國資委等10個部門召開視像會議，部署開展為期1年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。上月28日，中紀委國家監委召開動員會，要求深入醫藥行業「全領域、全鏈條、全覆蓋」的系統治理。加大執紀執法力度，「緊盯領導幹部和關鍵崗位，集中力量查處一批醫藥領域腐敗案件，形成聲勢震懾」。

北京、重慶、海南、雲南、四川等多地近日公布舉報方式，以海南省發布的為例，當局徵集的舉報內容包括，藥品、器械、耗材「帶金銷售」的腐敗問題，從業人員回佣行為等。多地也都成立集中整治工作專班。近期各地醫療系統不斷有幹部「落馬」，受此影響，8月以來至少有10場原定舉辦的醫藥行業學術會議、論壇等宣布延期。