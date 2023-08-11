駐京周記：傳統超商風光不再

記者6月曾到家樂福雙井店，當時店內貨架散亂，許多貨架都已清空，燈光昏暗，乍看下無法分辨是否營業。當時有顧客上樓後，向家樂福內部張望，未有進入超市。

8月7日，《北京商報》記者到訪家樂福天通苑店，發現入口緊閉，門前張貼「線路維修，暫停營業」標識。北京家樂福負責人表示，門店設備檢修，目前沒有明確具體恢復營業時間，「應該快恢復營業了」。4月以前，家樂福超市在北京還有15間門店，到6月僅剩3間，到8月只有兩間還在營業。不止北京，家樂福廣州最後一間門店也於近期宣布停止營業。

電商崛起 難敵競爭

縱觀家樂福在內地的開店史可以發現，1995年家樂福入駐中國。2004年3月17日，家樂福北京中關村店開業，憑藉近3.27萬平方米的總面積，號稱「亞洲最大」。這時的家樂福和中國市場匹配度很高，2010年，在中國連鎖協會發布的中國連鎖超市十強榜單中，家樂福曾以338億元（人民幣，下同）的銷售規模位居第二。

但此後，由於中國電商的快速發展，消費觀念的急劇轉變，同類超市求變過程中的激烈競爭，家樂福逐漸走下坡。2017年，家樂福中國進入虧損狀態；直到2019年，蘇寧以48億收購家樂福中國80%股份。儘管有蘇寧接手，家樂福超市仍舊沒能停止走下坡路，從2018年到2021年，家樂福的關店數約20間。

不止家樂福，沃爾瑪、華潤萬家及永輝超市這些傳統大型超商，都在面臨閉店。與此同時，「新零售」模式的盒馬鮮生，在6月30日，於北京、上海、廣州、深圳、杭州、西安、合肥、鄭州等地，同時開出8間門店。線上超商的天貓超市、美團買菜等發展勢頭依舊強勁。

國人的消費觀念，似乎真的已經轉變。審視自己，在繳納了盒馬鮮生每年176元的會員費之後，從每日超市買菜，也變為了一周兩次的蔬菜配送。畢竟足不出戶便可享受便利，還免去自己手提重物的煩惱，何必一定要自己逛超市呢？

明報記者 王佩凡