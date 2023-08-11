菲叫停中企承包馬尼拉灣填海工程 國會質疑船員蒐情報 促查國安風險

中交建列制裁名單 美使館曾表關注

綜合菲律賓媒體報道，有關決定來自總統小馬可斯，他9日就表示，除了一項完成檢討而繼續外，暫停其他所有馬尼拉灣填海造陸工程，因為「看到執行過程中的問題」。美國駐菲大使館本月2日曾稱，美方向菲國政府就中國交建參與馬尼拉灣填海造陸表達關切。由於之前負責南海島礁人工島建設，中國交建被美國商務部列入制裁名單。

菲律賓眾議院議長Martin Romualdez稱，發現近百名中國船員在馬尼拉都會區酒吧聚會，「如果他們是中國解放軍成員或搜集資訊的中國情報員怎麼辦？」眾議院副多數黨領袖Erwin Tulfo提交決議案，尋求調查馬尼拉灣填海工程是否因中國公司參與而存在國家安全風險。他說，馬尼拉灣目前約有60艘中國船隻，在當地從事疏浚和填海活動已好幾個月，顯示超過1000名中國人隨時可能在菲活動。

參議員JV Ejercito也敦促菲海警和海軍對馬尼拉灣填海活動的船舶進行監視，不排除一些中方的軍隊情報人員也可能在船上。

與越領土協議談判 小馬可斯樂觀

菲律賓總參謀長布勞納昨視察負責南海防務的西部司令部，聽取西部司令卡洛斯簡報8月5日海警衝突事件。菲海警昨發聲明，呼籲「菲律賓同胞在最近發生的阿雲金淺灘（仁愛礁）事件中團結起來」。菲退休最高法院副法官Antonio Carpio建議，在仁愛礁建造一座燈塔或民用建築，以進一步維護菲律賓對該地區的權利。

與此同時，小馬可斯昨對結束任期辭行的越南大使黃輝忠稱，菲越兩國已經開始就南海領土主張協議談判，他對此表示樂觀。