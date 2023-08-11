內地開放團客赴日韓歐美 台灣無份 名單增至138國家地區 國際航班僅復疫前一半

中國文化和旅遊部昨日公布第三批恢復出境遊團隊遊的國家和地區，即日起恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營赴相關國家和地區跟團遊及「機票+酒店」業務。該批名單基本覆蓋六大洲各國，日本、韓國、印度、德國、芬蘭、美國、澳洲、英國等全都在列（見表）。消息公布後，攜程旅行App數據顯示，出境遊產品搜索暴增超過20倍，其中以「十一長假」出發時段最受關注，日本、澳洲、紐西蘭等國家跟團產品熱度飈升。美團、大眾點評數據同時也顯示，境外酒店的瀏覽量暴增7倍。其中，日本、韓國的住宿瀏覽熱度分別增12倍和15倍。

中國外交部昨表示，當前中國民眾出境旅遊意願上升，為給民眾赴境外旅遊觀光創造便利條件，即日起進一步擴大中國公民出境團隊遊國家和地區範圍，主管部門將指導旅遊企業周密組織實施。同時，也希望出境遊客做好行前準備，注意自身安全，增強安全文明健康出行意識。

民航局料下半年航班復疫前六成

相形之下，疫後國際航班數量恢復緩慢。「第一財經」引述「航班管家」App數據指，今年第31周（7月31日至8月6日）國內航班量逾9萬架次，已恢復至疫情前2019年的114.3%；國際航線7502架次，僅恢復至2019年的49.8%。

中共中央政治局7月底會議提到「要增加國際航班」，民航局局長宋志勇當月也在半年工作會議指出，上半年受境外旅遊市場恢復滯後、航班運行組織周期偏長、部分國外機場保障能力不足以及地緣政治等因素影響，國際客運市場恢復落後國內市場，他預計下半年將加速，國際客運航班量有望恢復至疫情前60%-65%。

陸委會：曾向對岸展善意未獲回應

官方解禁赴美日韓旅遊團，但未包含台灣。中央社引述全台商業總會理事長許舒博表示，大陸不開放赴台旅遊對台灣影響很大，希望兩岸觀光旅遊盡快解封，因大陸仍為台灣最大的貿易市場。他呼籲政府不能逃避，必須努力解決兩岸問題，也期盼兩岸觀光旅遊能夠盡快解封。

台灣陸委會發言人詹志宏昨指出，台灣沒有禁止民眾前往大陸自由行，也沒有禁止台灣學生前往大陸就學；大陸卻一直不願意開放觀光團客來台灣觀光，也不讓學生來台求學。詹志宏強調，持續呼籲對岸觀光客對等開放；主管機關有和對岸表達主張，展現了善意、誠意，不過沒有獲得回應。

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