雨災毁20萬屋 京擬「一年基本恢復」 33死129萬人受災 3年全面完成重建增防災力

5人搶險救援殉職 18失蹤

新華社報道，北京常務副市長夏林茂昨在記者會指，7月29日至前日全市因災死亡33人，主要由洪水冲淹、冲塌房屋等原因造成；其中5人因搶險救援殉職。另外有18人失蹤，包括一名搶險救援人員。夏林茂在會上，向因公犧牲人員和遇難者表示沉痛哀悼，「我提議大家起立，為遇難人員默哀」。語畢，在場官員同時起身，一同默哀20多秒。

對於這次的災情，夏林茂形容，北京市遭遇了歷史罕見特大暴雨，降雨量破歷史極值，昌平區王家園水庫降雨達到745毫米，是北京地區有儀器測量記錄140年以來的最大降雨量。此次災害造成全市近129萬人受災，房屋倒塌5.9萬間，嚴重損壞房屋14.7萬間。在重災區門頭溝區有40個村需要重建，全區受災人口約31萬，房屋倒損8418間、嚴重損壞2.6萬間。

夏林茂說，接下來將全面做好災後重建。總的思路是「一年基本恢復，三年全面提升」，長遠可持續發展。一年基本恢復，即一年左右，基本修復影響防洪的水毁水利設施，完成損毁房屋修繕和農村居民自住房原址重建。三年全面提升，就是要用三年左右時間，全面完成災後恢復重建工作，災區防災減災能力顯著提升。

為了降低暴雨洪災後的食品污染和傳染病風險，北京宣布採取五方面防疫措施，確保「大災之後無大疫」。包括啟動「愛國衛生運動」、在全市啟動社區清淤、除四害等專項行動，組織動員17萬名黨員幹部和15萬名志願者開展清理；又會調集150輛供水車輛24小時運水進村等。

津冀多地泄洪 10億賠水毁損失

另外，針對此次天津、河北啟用多個國家蓄滯洪區，國家財政部、水利部緊急預撥10億元，將對群眾的農作物、專業養殖、住房等水毁損失予以補償。