白宮今宣布對華技術投資限制 禁令範圍縮

軍用AI禁投資 非軍用須通知政府

據彭博社報道，這項為限制中國取得敏感技術的禁令若限縮範圍，美國私募股權和風險投資公司將獲准投入資金在部分擁有AI部門的中國企業，只要這些企業的主要營收來自於其他領域。消息人士表示，行政令將禁止軍事終端用戶對AI的投資；若有其他AI相關的投資必須事先通知美國政府。針對一些量子計算活動的投資也會被禁止，例如密鑰加密和傳感，以及某些超先進半導體。消息人士表示，由於政府還需要聽取更多業界的意見，行政令大約還需要一年的時間才能生效。此外，禁令將不具有追溯力，因此在這段期間進行的投資不會受到限制。

紐時：助了解兩國金融往來

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）貿易與技術項目主任艾米莉·本森（Emily Benson）認為，投資在非用於軍事用途的AI業務僅需要通報政府即可，不過政府有責任界定哪些AI領域屬於軍事的範疇。

《紐約時報》分析，措施將是美國在與中國的經濟衝突中，為遏制金融流動而採取的首批重要措施之一。要求在中國其他行業進行投資的公司報告此類投資活動，從而使政府更好地了解中美之間的金融往來。

耶倫：不從根本上傷華投資環境

美國財政部長耶倫上個月表示，新命令的針對性有限，不會從根本上傷害中國的投資環境。美國商務部長雷蒙多3月曾表示，政府不想立下過於廣泛的限制，因為最終都會損害美國工人和經濟。中國此前對即將出台的投資限制表示不滿，中國外交部發言人毛寧表示，中國反對美國把經貿議題政治化、武器化。