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專家：美改南沙立場 菲變援台遏京重要基地

【明報專訊】中國地緣政治學及戰略學家、軍事專家倪樂雄昨接受本報訪問時說，從幫助收復、不干擾到隨着國家利益需要跟中國敵對，美國改變了在南沙的立場。特別是如今，美國要將菲律賓作為以後援助台灣、遏制北京的一個重要基地。

水炮展強硬立場 避美因條約出兵

倪樂雄指出，美菲曾簽訂共同防御條約，若菲律賓和中國發生軍事衝突，從條約來說一定要出手幫忙，否則會失去威信。「其實雙方都不願意打，我們大概也就考慮到這一點，那麼就用水炮。水炮這個東西，既考慮到了美菲軍事條約，同時對南海主權也表達了立場的強硬，是一種平衡下來採取的措施。」

「倘美支持不到位會失信譽」

他強調，仁愛礁的歸屬問題「是非曲折是明擺著的」，中國在南沙很早就設立了「弱管轄」，這個島是屬於它的一部分。「美國原來幫助我們一起收復南沙，現在因應國際形勢取態發生變化，又不好180度轉變，就採取施壓的方式警告對方不要動手。」1946年中方接收西沙和南沙時，美國曾派軍艦護航，之後30多年亦都相安無事。

針對美菲防長通電話，海南師範大學區域國別研究院副院長彭念對中通社表示，菲律賓態度如此強硬，必然是得到美國的保證，「全世界都在看着美國的行動，若美國支持不到位會失去信譽」。此外，他也認為美國對菲律賓還有更大的期待，希望菲在台海衝突中幫助美國。因此，美國此次一定會為菲提供實質性幫助。預測下一步，菲律賓或在美國軍艦的護送之下加固「坐灘」軍艦，給中國施加最大的壓力，逼中方讓步，以增加菲政府在國內的威望，提升菲在南海局勢的主動權。

明報記者

相關字詞﹕南海問題 仁愛礁 南沙 菲律賓

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