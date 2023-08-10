美軍方撐菲 譴責中國破壞南海現狀 奧斯汀：共同防禦適用公務船 第七艦隊司令訪巴拉望支持

針對中方指菲方曾承諾拖走「坐灘」仁愛礁24年的軍艦，菲總統小馬可斯昨稱不知道有這樣一份協議，他在菲總統辦公室發布的影片中進一步表示，「如果這樣的協議確實存在，我現在就廢止該協議。」

菲總統強調沒有拖走坐灘艦協議

菲律賓國安會助理主席馬拉亞昨出席論壇也表示，菲中政府沒有簽署這類協議，要求中方提供書面文件，重申「菲律賓政府永遠不會簽署協議放棄我們對愛尤銀礁（仁愛礁）的主權和管轄權」。針對中方指美國在背後策劃事件，馬拉亞稱：「這不是因為美國在背後操控我們。我們這麼做是因為這是我們的國家利益。」

美國之音報道，五角大樓發言人萊德表示，美菲兩國防長通話時，再次重申美菲同盟堅不可摧的性質，並承諾加倍努力加強雙邊訓練、互操作性以及對菲律賓武裝部隊現代化的支持。奧斯汀譴責中國海警使用水炮等行動，因為這使菲律賓船隻和船員的安全面臨風險。奧斯汀表示，他與許多國家一樣對這些不安全的行動表示關切，因為這些活動破壞了現狀，直接威脅到地區的和平與穩定。奧斯汀重申，《美菲共同防禦條約》適用於菲律賓公務船隻、飛機和武裝部隊，包括其海岸警衛隊，範圍涵蓋包括南海等太平洋地區。

菲律賓海岸警衛隊準將塔里埃拉周二表示，兩周內再派船補給，菲律賓將加強在仁愛礁的巡邏，並可能派遣更多船隻來執行補給任務，「我們還可以考慮部署97米長或83米長的船，讓我們有更大的船來支持補給任務」。在8月5日的仁愛礁衝突中，菲方巡邏艇僅44米長、排水量300噸；中方出動的海警艦造型與軍艦相若，排水量是菲海警船的10多倍。

兩周內派船補給 日援菲通訊系統

日菲8日簽署協議，日方捐贈菲海岸警衛隊總值11億日圓的衛星數據通訊系統，用於更新日本製造的菲海警10艘44米巡邏艇和2艘97米巡邏艦系統，以及提供10年免費通訊。有關協議在日本駐菲使館簽署，菲外長馬納洛出面接受捐贈，日本大使館表示此舉將提高菲海警的海上執法能力，加強周邊地區合作。

與此同時，美國海軍第七艦隊司令托馬斯8日帶隊訪問位於巴拉望公主港的菲律賓西部司令部，該處距離仁愛礁約300公里。據菲西部司令部Facebook帳號披露，托馬斯與菲西部司令卡洛斯討論如何改善兩個司令部之間的合作關係，重申美國對菲武裝部隊的堅定支持；卡洛斯則稱，希望能夠切實展示盟友共同努力，確保南海（西菲律賓海）建立基於規則的秩序。

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