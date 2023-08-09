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蔡：印太和平繁榮 台現角色新契機

【明報專訊】台灣總統蔡英文昨在由外交部舉辦的論壇致辭時表示，印太區域正面臨關鍵時刻，台灣能扮演建設性角色的新契機浮現，有望成為推動區域和平發展與繁榮聯盟的重要力量。同場的日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎則強調，避免台海戰爭要靠阻嚇，最關鍵是要讓對手充分了解自身有「不惜動武維護台海穩定安全的明確意志」。

在台北「凱達格蘭論壇—2023印太安全對話」開幕式上，蔡英文說，台灣政府致力成為民主聯盟的一分子，此聯盟致力防止威權主義擴張，同時解決氣候變遷、新興疾病及恐怖主義等問題，並確保供應鏈安全。她強調將持續提升安全能力，建造新設施，推動「國艦國造」，已採取措施強化及訓練後備戰力，也增加投資以提升不對稱作戰能力。台灣不會尋求軍事對抗，但隨時準備捍衛台灣的民主和生活方式。

麻生太郎稱避戰須靠阻嚇 籲日先表態

麻生太郎演講時提到，國家須有普遍覺悟，萬一需發揮阻嚇力，要有打仗的心理準備，要讓對手知道自身的明確意志，為了維護台海安全穩定，有可能動用武力；作為鄰國，日本應率先表態，向包括中國在內的國際社會發出阻嚇信息。他希望明年台灣總統大選選出的新領導人，能跟日本共同合作面對外部挑戰威脅。

在場的美國務院前亞太助卿拉塞爾則說，相信台灣已實質建立「不對稱外交防禦」的價值，許多國家明確表達對維護台海和平穩定的想法。愛沙尼亞前總理安西普表示，俄烏戰爭讓歐洲重新認識台灣，後悔執政時未更強化對台關係。

蔡英文昨在總統府會見麻生太郎率領的訪問團，期盼台日透過官方與民間雙方合作，建立更堅韌、安全的供應鏈。

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