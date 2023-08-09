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排洪僅及半 災民不滿加劇 國務院：設法保障民眾基本生活

【明報專訊】河北省上月底出現洪災、啟用7個蓄滯洪區以來，退水緩慢，河北省水利廳昨表示截至前日上午最新數據，7個蓄滯洪區進洪量約36億立方米，目前仍在排放約18億立方米滯留洪水。由於撤離家園日久，洪區民眾不滿情緒加劇，除廊坊霸州連日有災民示威，保定定興縣周日（6日）亦有民眾到政府大樓請願。

新華社報道，隨着河道行洪和降雨減少，目前河北河道水位正有序回落；各地通過滯洪歸槽、抽排設施強排等措施，不斷加快蓄滯洪區退水。不過在定興縣，災民周日請願時哭訴「我的家沒了」，還有人指摘水庫泄洪，淹沒家園，「這不是天災，力保雄安白溝把我們的家鄉淹完了」。

縣官公布手機號碼 稱全日接求助

定興縣委書記都建華出面安撫，承諾災民吃住醫療全由政府負責，「有其他特殊要求我們都負責」。他說大家都未見過這樣大的洪水，「你們一定要相信我們」，政府會設法讓居民損失減到最小。都建華亦向災民公布其手機號碼，表示24小時接聽來電。

國務院總理李強昨主持召開國務院常務會議，研究下一步防汛救災、災民生活保障和災後恢復重建措施。會議強調，「要千方百計保障好受災群眾基本生活，保證他們有飯吃、有衣穿、有臨時住所、有乾淨水喝、有病能及時得到醫治」。受國家主席習近平委派，國務院副總理張國清率有關部門在河北指導災後工作。張稱，針對一些地方退水時間較長，切實保障災民基本生活，滿足看病就醫等需求。

公安部：堅決處理涉洪謠言

另外，公安部網安局警告，個別網民近日借京津冀等地洪災「蹭流量」，故意編造謠言，混淆視聽、誤導公眾，強調公安機關將堅決依法處理。

國家金融監督管理總局通報，截至昨上午，河北等16個災區的保險機構收到保險索償20.79萬宗，料損失金額71.31億元（人民幣，下同）；已賠償案件6.86萬件、4.32億元。

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