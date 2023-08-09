菲指華10艦兩船在場 解放軍4艦戒備

分析指以「灰色地帶」試美底線

美國海軍研究協會新聞（USNI News）引述菲方報道，衝突當天，中國海軍深圳號導彈驅逐艦，以及阿壩號、洛陽號、銅陵號導彈護衛艦，共4艘軍艦游弋在仁愛礁附近海域。現場海域最初有中國海警5304、5201、4203、5402等四艘海警艦。菲方4艘船隻包括海岸警衛隊的MRRV 4402及MRRV 4409巡邏艇，另有兩艘補給船。

報道稱，中國海警5304艦尾隨菲艇，另外3艘海警艦分隔開菲補給船；隨後5305艦加入，攔阻MRRV 4402。中國海警局前日發布圖片時則提到，菲律賓海警4402船危險接近中國海警5305艦。

緊接着，中國海警5201艦向菲補給船射水炮，10分鐘後海警4203和5305艦也向菲4409巡邏艇發射了水炮。不過其中一艘補給船仍抵達「坐灘」菲艦。中午時分，兩艘中國漁船（民兵船）抵達現場參與封鎖第二艘補給船，該補給船前往其他礁盤時，第六艘中國海警船3302艦在後跟蹤。