國防部發聲撐海警 軍隊堅定維主權 發仁愛礁衝突短片 稱水炮警示理性克制

菲稱有權設軍事基地 再拒撤廢艦

新華社報道，外交部發言人強調仁愛礁是中國南沙群島的一部分，菲方無視中方的善意和誠意，執意向仁愛礁「坐灘」軍艦運送用於維修加固的建築物資，是此次事態起因。外交部指摘菲方嚴重違反國際法和中國與東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》，中國海警依法採取措施維護中方主權和海洋權益，現場操作專業、克制，無可非議。

在中國海警局公布的航拍短片中，顯示8月5日上午9時40分許，中國海警5201艦對菲「尤娜扎．五月」2號遊艇（補給船）進行「警示性水炮噴射」。在2分40秒長的短片中，可見中國海警發射的水炮落在中菲船隻之間，與菲方船隻仍有一段距離。中方稱，噴射水炮只為迫使菲船改變航向。海警強調中方「全程保持理性克制」。不過，菲方則稱不止一度射水炮（見另稿）。

晤菲副外長 華使籲停炒作引外援

菲律賓外交部前日通報召見中國駐菲大使並發出外交照會。中國大使館昨稱，駐菲大使黃溪連前天會見菲副外長拉扎羅（Maria Theresa Lazaro），陳述中方在仁愛礁問題上的一貫立場。黃溪連強調，希望菲方與中方相向而行，切實落實兩國元首共識，停止一切單方面行動，避免局勢升級甚至失控；採取炒作戰術和引入第三方勢力於事無補，只會使事態更複雜。

吳謙促菲「立即停止一切挑釁」

就菲律賓武裝部隊譴責中國海警阻攔補給、美國國防部發言人稱與盟國菲律賓共同譴責中方等言論，中國國防部發言人吳謙昨指出，菲方違背承諾，企圖向非法「坐灘」的軍艦運送用於維修加固的建築物資，中國海警船依法阻攔，現場操作合理合法，合乎專業規範；中方將繼續採取必要措施堅定維護國家主權，同時呼籲菲方信守承諾，立即停止一切挑釁行為。

吳謙表示，中方堅決反對美國無端指摘，要求美方立即停止利用南海問題搬弄是非、挑撥離間，切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，「中國軍隊將堅決履行職責使命，堅定維護國家主權和海洋權益」。

暨南大學國際關係學院副院長代帆昨對中通社表示，在多次類似衝突後，中方使用水炮已算理性克制，因為這不是菲方首次嘗試偷運建築材料加固，並進一步鞏固其非法佔領；中菲雙方若再衝突，有可能會導致兩國軍事摩擦衝突。

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