白漆紅字蓋英牆 策劃人：非粉非黑 指家人團隊遭網暴 視為作品一部分

「作為創作者，我的作品雖然有設置給大家討論政治的地方，但是我沒有政治傾向，我既不是『小粉紅』，也不是『高級黑』，既不是要批判中國，也不是無腦地喜歡中國來詆譭外國的思想，希望自己更能站在中間，（讓作品）產生兩種不同文化的碰撞。」

一鵲是英國皇家藝術學院（RCA）的留學生，他和團隊近10人，日前把紅磚巷一段長約百米的道路兩側牆壁刷成白色（覆蓋了其他塗鴉作品），其中一側牆壁噴上「富強、民主、文明、和諧，自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」24個中文字。

一鵲在Instagram限時動態分享一張貼在現場牆壁的作品簡介，其中寫道，「這些字符是對言論自由的強烈表達，無聲地提醒人們，在2023年的中國，對思想、新聞自由和言論自由的壓迫依然猖獗」。

他連日到現場觀察人們對此反應，發現24字所在牆壁出現愈來愈多的中文反對字眼和帶有政治意涵的圖樣。事件更在中文社交媒體迅速發酵，一鵲說在進行活動之前，就已預計到有爭議，但「事情發展太快，我們還沒辦法很快完整地決定（如何應對）」。

發4點申明 望獲幫助

「目前壓力挺大的，我的家人、（活動）團隊人員都受到網暴迫害。」一鵲展示其小紅書、Instagram帳號收到的大量攻擊私訊，可見包括許多粗言穢語謾罵、詛咒等中文字詞。因為爭議太大，小紅書官方已經撤銷他的帳號。對於後續，一鵲說團隊準備開一個公眾號，把所有東西，包括被網暴的信息和內容都放進去，作為作品的一部分來發布。

一鵲昨就事件在社交平台發表4點申明，強調自己在這項行為藝術上無政治立場，同時「我很愛我的國家，但這並不代表我沒有權利對它進行一定的反思性批判」；作品是印在自由塗鴉的地方；受到的網暴包括「香港團體要購買我的頭顱」（文中未提供證據）、父母被起底和騷擾等；他需要幫助，無法在兩方意見選擇站隊，並希望把作品交回給社會。不過，大量反對者意見「淹沒」了其帳號留言區。RCA發言人稱有注意到事件，正進一步調查。

明報記者