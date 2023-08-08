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菲議員促政府加強護主權 中國網民籲勿縱容菲侵佔

【明報專訊】針對中國海警對前往仁愛礁的菲海岸警衛隊船隻發射水炮一事，菲國多名參議員前日敦促政府要求中方解釋，並加強維護和保障菲律賓主權。另邊廂，中國網民則在「中國海警」等官方微博帳號留言，希望中方不要縱容菲律賓試圖侵佔仁愛礁，設法盡快拖走菲方軍艦。

據《菲律賓商報》昨報道，菲參議員們還要求菲國政府，提請國際社會關注中國在菲律賓專屬經濟區「騷擾菲漁民」的行為，並利用國際場合為執行海牙裁決爭取多邊支持。參議員洪智維洛斯斯說，中國海警絕對沒有權利阻攔菲補給船，更不用說發射水炮了。參議員伊赫斯道表示，中國海警表現出的粗魯行為是侮辱性的，令人無法容忍。參議員黎維惹則認為，中國應該對最近發生的事件解釋。

另邊廂，中國網民紛紛留言支持中方的舉措。有網民指，「菲律賓以及西方媒體對此大肆宣傳，無非是想營造菲律賓『弱小無助』的形象，但是並非誰弱小誰有理。」另有網民稱，菲方軍艦坐灘仁愛礁24年已經太久了，「早點（把仁愛礁）收回來就沒有什麼事了，我們退一步，他們會進兩步的」，「每次都慣着菲律賓，以至於菲律賓敢在中國身上蹬鼻子上臉！」

中通社昨引述海南師範大學區域國別研究院副院長彭念認為，預計事件短期內不會平息。倘若美國派船艦為菲船護航，這種情况非常棘手，將使南海發生衝突的風險急速上升。

相關字詞﹕中菲關係 海警船 南海 仁愛礁

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