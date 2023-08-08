仁愛礁紛爭升級 中國促菲拖走廢艦 馬尼拉：永遠不放棄 北京反對美為侵華主權撐腰

仁愛礁（菲稱第二托馬斯淺灘）距離菲巴拉旺島約200公里，距離中方美濟礁人工島約30公里。1999年，菲方一艘軍艦在仁愛礁擱淺，中方當即提出嚴正交涉。本月5日，菲方向仁愛礁坐灘軍艦運送輪換人員和補給物資的船隻，在附近海域遭中國海警船攔阻並使用水炮攻擊。

菲召見華大使發照會

針對仁愛礁紛爭，中國海警局昨再次在官網發表聲明，表示仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分，菲方多次明確承諾拖走坐灘軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領。聲明強調，菲方此舉嚴重侵犯中方主權，違背了自身承諾，違反了國際法和中國與東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》。

海警發言人指出，中方敦促菲律賓從仁愛礁拖走軍艦，恢復仁愛礁的原狀，中方多次通過外交渠道向菲方表達嚴正關切，建議雙方商談如何管控仁愛礁局勢，但菲方對此拒不呼應。中國海警船的行動，現場操作專業、克制，無可非議。

菲總統稱面對挑戰續護領土

法新社報道，菲總統小馬可斯昨針對事件表示，菲外交部長馬納洛當天召見中國駐菲大使黃溪連，向他發出普通照會，以及提供相關事件的照片和現場片段。小馬可斯說，「我們繼續維護我們的主權。面對所有這些挑戰，我們繼續捍衛自己的領土權利。」據指菲方正等待中方回覆。

昨日，直屬菲總統府的「西菲律賓海國家工作小組」召開記者會。菲海岸警衛隊和武裝部隊發言人分別講述5日遭中國海警阻撓船舶情况，展示中國海警船除了射水炮，還以危險動作行駛到菲海岸警衛隊船隻的前方攔阻。菲國家安全委員會助理主席兼發言人馬拉亞（Jonathan Malaya）在會上強調，馬尼拉當局將「永遠不會放棄」菲國在南海控制的仁愛礁。

在美國國務院發言人5日發表聲明表示支持菲律賓盟友後，中國外交部昨就此發聲明，指美國務院罔顧事實，發表聲明攻擊中方正當合法海上維權執法行動，為菲方非法挑釁行為站台背書，中方堅決反對。

外交部稱，一段時間以來，美國慫恿、支持菲律賓維修加固仁愛礁「坐灘」軍艦，甚至派軍機軍艦在海上配合支持菲方，並動輒以履行《美菲共同防禦條約》來威脅中方。美方這一做法是明目張膽地為菲方侵犯中方主權撐腰打氣，其圖謀是注定不能得逞的。

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