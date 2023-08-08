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河北949鄉鎮受災 保定廊坊允補償到位

【明報專訊】洪水過去，京津冀各區開展災後重建。河北保定、廊坊等地近日接連發出公開信，感謝滯洪區群眾作出的犧牲，並表示將及時補償到位；北京表示受涉汛災情影響較大的職工，可全額提取住房公積金餘額，應對暫時生活困難。

北京重災區職工 准取住房公積金應急

央視報道，截至前日，受災地區已收到保險報案近19萬宗，國家金融監督管理總局要求金融機構全力提升理賠服務質效，確保應賠盡賠快賠；開通災害理賠綠色通道，多渠道受理報案。

中新社引述河北省應急管理廳消息，截至昨日，河北全省101個縣區的949個鄉鎮遭受洪澇災害，339.76萬人受災，轉移避險168.58萬人。目前省內廊坊、衡水、保定3市保持Ⅰ級應急響應（4個級別中最高），滄州、邢台2市保持Ⅱ級應急響應，雄安新區保持Ⅲ級應急響應。

北京方面，門頭溝區9個鎮累計440餘公里的鄉村公路已全部打通，109國道（門頭溝段）應急搶險通道也全線搶通，目前除救災車輛外，禁止其他車輛通行。門頭溝區龍泉鎮副鎮長劉捷7月31日在抗洪時被冲走，遺體次日發現，終年48歲。

目前，國家防總仍維持對天津、河北的防汛二級應急響應。國家防總、應急管理部昨在會商中指出，海河流域要高度重視洪水演進和蓄滯洪期間的巡查防守，緊盯重點部位；要科學統籌推進蓄滯洪區澇水下排；要妥善做好受災群眾安置和基本生活保障。

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