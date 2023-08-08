松花江幹流現洪水 張國清：嚴防死守 黑省12河流超警戒 省委書記促疏散安置「寧聽罵不聽哭」

新華社報道，國務院副總理張國清受國家主席習近平委派，前日率有關部門抵達黑龍江指導支持抗洪搶險救災工作。張國清強調，隨着支流洪水演進匯集，松花江、嫩江等幹流防洪壓力增大，要嚴陣以待、嚴防死守；對受威脅群眾要堅決果斷疏散轉移，做到乾脆利落、應撤盡撤；要周密細緻做好受災群眾轉移安置，保障基本生活物資供應。

黑龍江省委書記許勤前晚主持召開全省防汛救災工作電視電話會議時，表示本次降雨過程影響尚未結束，颱風「卡努」極有可能北上影響黑龍江，再次引發局地強降雨，且多條河流近日出現洪峰，防汛救災形勢異常嚴峻。

黑龍江省連發嫩江江橋站、松花江佳木斯段兩個洪水藍色預警，並預計未來數日，松花江幹流肇源站、哈爾濱站、佳木斯站、富錦站等將出現洪峰。

盛產「五常大米」的黑龍江省五常市，自8月2日起，境內大型水庫、中型水庫、河流均超過汛限水位，多個鄉鎮不同程度受災。據「央廣網」報道，僅五常市五常鎮農田受災面積就達4萬多畝，其中九成是水稻。另據報道，五常市龍鳳山鎮一名六旬漢涉水回家救4隻愛犬時，在家門口不幸溺水身亡。

吉林舒蘭市14人遇難 包括副市長

吉林省同樣受災嚴重，舒蘭市14人遇難，1人失聯，死者包括舒蘭常務副市長駱旭東等3名官員。目前舒蘭各個水庫、主要河流水位開始回落。水利部目前維持對吉林、黑龍江、內蒙古洪水防禦Ⅲ級應急響應。中國氣象局指出，未來10天，東北地區持續有雨，大部地區降水量較常年同期偏多二至五成。