民眾黨4周年慶 柯文哲批藍綠無不同

郭台銘花籃贈言「同胞須團結」

中央社報道，民眾黨黨慶大會活動使用柯文哲姓氏諧音，安排「柯在我心底的名字」舞台展演、「柯技時代，誰是柯學家」等活動，並舉辦「柯P家當」拍賣會。

剛好當天生日的柯文哲，於活動最後發表演說，表示若當選總統，將跟過去一樣，從早上7時半工作到半夜。他承諾將遵守「中華民國的憲政體制」，建立廉能政府、興利除弊，對外走務實路線，爭取台灣最大生存空間，堅定捍衛台灣主體性。

柯文哲說，台灣軍費要增加3%，兵役役期增加為一年，打造一支能打勝仗的軍隊。至於兩岸政策，要確保台灣人民保持現有民主自由政治體制生活方式之下，跟對岸交流對話，降低戰爭風險。他批評台灣政黨政治愈來愈畸形，製造了更多分裂；藍綠兩黨輪流執政，但統獨之外，看不出有何不同。

賴：民進黨有資格再爭8年服務機會

各黨總統參選人趁周日展開選舉活動，賴清德昨出席全國台南旅外鄉親後援會時細數民進黨執政成績，強調蔡政府成績比馬政府好，這7、8年打拚沒白費，「有資格向國家主人爭取另外4年、甚至8年的服務機會」。同日，國民黨總統參選人侯友宜前往雲林縣參訪，他在創樂子體驗沖泡咖啡及手繪紙扇，在紙扇寫下「傾聽心聲、會讓心平靜下來」，並繪有故鄉嘉義朴子的自來水塔，表示做人要飲水思源。