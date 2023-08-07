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白漆紅字中國化倫敦 「社會主義價值觀」標語探討文化殖民

【明報專訊】英國倫敦知名塗鴉街道紅磚巷（Brick Lane）近日被人用白漆粉刷整幅牆、覆蓋原有藝術作品後，以中國基層農村常見的白牆紅字標語形式，噴上「中國社會主義核心價值觀」的「富強、民主、文明、和諧，自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」24字內涵。

李老師不是你老師：行為也很「中國」藝術

英國首都街道「秒變」中國特色農村，至此，一場由中國藝術工作者一鵲（王漢錚）策劃，聲稱探討自由、文化輸出、文化殖民的行為藝術成功實施，迅即引起互聯網熱議。

有人說，這場活動是一群以一鵲為主的中國小粉紅留學生在此「宣揚國威」，「焚琴煮鶴令人氣憤」，「以為是高級黑，結果是低級紅」，「一次滿分文化輸出，完美強化負面印象」。社交媒體X（前稱Twitter）帳號「李老師不是你老師」寫道，「這一整個行為也是一個很『中國』的藝術品，就是當『中國』來了以後，粗暴，不尊重也不考慮他人地將所有的一切燦爛繽紛的文化都一併清除。」

疑覆蓋去世畫家遺作 作者稱「自由的代價」

據稱，紅磚巷塗鴉牆上有許多知名作品，甚至有一幅畫作是某去世畫家的遺作，其他人塗鴉時都會特意避開，但這次被粉刷一白。

也有不少人認同一鵲，微博帳號「汪有啥都有」認為，這個行為藝術的先鋒之處就在於「我偏要蓋住別人的」，「你們感受下其中的深刻」。​​「小黑兔柴斯卡」也說，「街頭藝術本身就是反藝術館，反精英，反小資，反資本，隨時有可能被取代、清理，它只是為了表達剎那存在，這就是它美麗、有趣的地方」，「大量藝術愛好者無法理解到表達本身的重要性」讓人遺憾。網友「大紅矛」則指出，「這個行為不違法，我建議他在國內也這麼幹」。

一鵲在小紅書強調「很愛自己的國家」，並稱作品沒有太多政治意味，如果沒有辯證法思維能力，是無法體會作品意義的。「你有多了解自由，你就該多了解自由作為一種意識是如何可以殖民人的」，「借自由民主之名彰顯着西方的文化中心，這是倫敦的自由」。

一鵲並稱希望「用社會主義的構建方式來反殖民西方的虛假自由，讓我們看看這會碰撞出什麼」，很遺憾遮住了很多藝術家的作品，「可能這就是自由的代價，那讓我來做放大這種代價的壞人吧」。

至截稿前，一鵲暫未回覆本報透過電郵和微信提出的採訪請求。從他的工作室網頁可見，一鵲真名王漢錚，年約26歲，本科畢業於中國傳媒大學攝影專業，2019年赴英國皇家藝術學院修讀攝影碩士，後退學。曾任職美術館及藝術中心策展人，去年創立工作室獨立策展，並在皇家藝術學院修讀當代藝術，今年碩士畢業。

一鵲在Instagram介紹自己是麻煩製造者，還說未來的幾天可以看看社會主義核心價值觀給早已符號化、商業化的紅磚巷帶來什麼衝擊，期待之後藝術家如何在社會主義核心價值觀上繼續創作。

白牆紅字上二創：「愛國」前現「我偽」

昨日，已有英國華人到現場二次創作，如在「愛國」前加上「我偽」，還有人嘗試剷走白漆紅字。有網民形容，這次外界對一鵲行動的各種解讀和意見紛紜「很配合」，讓整場行為藝術更豐滿。

明報記者

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