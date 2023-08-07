水炮射菲補給船 華：依法驅離仁愛礁 菲律賓批中國海警行為「危險」 籲「謹慎行事」

該事件是繼2021年11月後，中國海警再次在仁愛礁海域對菲律賓補給行動使用水炮。菲律賓武裝部隊、海巡隊、外交部和國防部今天將罕見地舉行聯合記者會；美加日的駐菲使館也發表聲明批評中方。

美國國務院在一份聲明中譴責中國的行為，稱中方這些行為是由海警和海上民兵實施的，直接威脅到地區和平穩定，「不僅無視菲律賓海岸警衛隊船員和補給船的安全，而且違反了國際法。」美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，面對中國在仁愛礁附近的「鹵莽行動」，「我們跟我們的菲律賓盟友站在一起」。

美斥中方「鹵莽行動」威脅穩定

仁愛礁在中國人工島美濟礁東南約30公里處，菲律賓軍艦1999年坐灘仁愛礁，並安排軍人在艦上駐守至今，今年以來菲方多次譴責中國阻撓菲船補給仁愛礁駐軍。法新社報道，菲律賓昨稱事發時菲律賓海岸警衛隊正護送船隻，為駐紮在仁愛礁的菲律賓軍事人員運送食物、水、燃料和其他物資。

菲方指出，中國海警封鎖菲律賓包租的一艘補給船，並發射水炮。菲軍方發言人阿吉拉爾（Medel Aguilar）上校在一份聲明中說，由於中方「過度和攻擊性」的行動，第二艘包租船無法卸載貨物以進行例行部隊輪換和補給行動。阿吉拉爾說：「我們呼籲中國海警和中央軍委謹慎行事，並對自己的行為負責，以防止危及人民生命的誤判和事故。」

中國海警局網站昨發聲明回應事件，並附上現場執法圖片。海警局發言人甘羽表示，菲律賓兩艘運補船和兩艘海警船前日未經中國政府批准，非法闖入仁愛礁鄰近海域；中國海警依法實施必要管控，對菲搭載違規建材的船隻進行攔阻。甘羽稱，「我們敦促菲方立即停止在該海域的侵權活動」。甘還強調中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將依法在中國管轄海域持續展開維權執法活動。