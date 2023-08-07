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松花江陸續迎洪峰 吉林逾10萬人受災9遇難

【明報專訊】東北地區洪水持續，據新華社消息，黑龍江省水文水資源中心分析，松花江幹流通河站昨晨10時出現洪峰，預計松花江幹、支流多個站點將出現洪峰。松花江幹流通河站以下江段本次洪峰過後還會受上游幹流來水影響，可能出現復漲。

黑省24河仍超警戒水位

截至昨晨8時，黑龍江省仍有24條河流超過警戒水位，其中4條河流超保證水位。松花江支流拉林河蔡家溝站今天（7日）中午將出現洪峰，洪峰水位143.3米，超警戒水位3.4米；牡丹江長江屯站今晚出現洪峰，超警戒水位2.15米。

另外，松花江幹流肇源站將於8月15日出現洪峰，超警戒水位0.1米。受上游來水影響，松花江幹流哈爾濱站、依蘭站、佳木斯站等將出現洪峰。

《吉林日報》稱，受入汛以來最強降雨過程和拉林河上游黑龍江省洪水影響，預計拉林河吉林省段將發生特大洪水，前晚吉林省防汛三級應急響應提升至二級。

失聯4官 3人遺體找到

受災嚴重的吉林省舒蘭市超10萬人受災，共轉移人員18,916人。此前抗洪失聯4名公職人員中，舒蘭常務副市長駱旭東、舒蘭人民武裝部政委周昆訓、吉林市水利水電規劃院高級工程師倪峰，遺體於昨日分別被找到，另一位失聯的舒蘭市政府辦公室科長張郅昭仍在搜救中。至此舒蘭有9人遇難。

吉林省委書記景俊海、省長胡玉亭4日緊急趕赴舒蘭實地指導救災工作。吉林市調派消防、公安、民兵、醫護、電力等980餘人組成搶險救災隊伍支援舒蘭。第78集團軍合成旅昨緊急出動1000人，攜百餘輛各類通用車輛、工程裝備和無人搜救裝備，分批次前往舒蘭開原鎮、七里鄉等地執行清淤和搜救任務。

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