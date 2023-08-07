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海河水系洪水湧天津 張國清：加強泄洪區管理

【明報專訊】華北各地超強降雨導致海河流域5大水系21條河流出現洪水，其中8條河流洪水破紀錄，天津市是海河流域5大水系的入海口，洪水正湧入天津，該市已轉移安置8萬人，並加固河堤防洪。受國家主席習近平委派，國務院副總理張國清代表中共中央、國務院，前日率有關部門緊急趕赴天津指導防汛抗洪救災工作。

據新華社報道，張國清指出近期京津冀地區遭遇極端強降雨天氣，海河流域下游行洪泄洪面臨嚴峻考驗。要充分考慮上游來水的不確定性，在後續洪峰到來之前抓緊保質保量對薄弱堤段、關鍵堤防做加固加高，確保萬無一失，堅決打贏當前防汛抗洪救災遭遇戰。

未經允許不得提前返回

這次啟用蓄滯洪區的舉措引起一些民眾不滿，張國清強調要進一步加強蓄滯洪區運用管理，確保風險區域人員應撤盡撤、不落一人；防止轉移安置人員未經允許提前返回，堅決避免群死群傷。同時，要充分考慮轉移安置群眾面臨的實際困難，妥善做好食物、飲用水、衣物、藥品等供應，保障他們的基本生活需要和看病就醫需求，及早落實補償救助政策，確保人心安定、社會穩定。

蓄滯洪區退水 少則兩月

水利部海河水利委員會發布，截至昨晨8時，海河流域此次發生洪水的永定河、大清河、子牙河，流量和水位均已回落。8個啟用的蓄滯洪區正持續進水蓄洪。其中，蓄洪量最大的大清河東淀蓄滯洪區已達一半蓄洪量。據「澎湃新聞」消息，水利部海河水利委員會水文局情報預報處副處長楊邦表示，如果不再降雨，大清河東淀洪水消退需要兩個月以上。

據水務部門，大清河洪水4日中午已抵達天津市界，子牙河洪水預計將於9日抵達天津。

此次洪災受災嚴重的河北省涿州市，防汛抗旱指揮部發布關於退水階段防止發生次生災害的告知書。據「涿州發布」微信公眾號消息，告知書呼籲民眾遠離河道，為救援救災留出空間和通道。各類轉移避險人員不要擅自返回危險區域，做好傳染性疾病預防。目前，國家防總對津冀維持防汛二級應急響應。北京市門頭溝區也正推進災後事故救援和理賠。

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