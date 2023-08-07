山東5.5級地震 餘震59次24人傷 213處房屋倒塌 專家：短期再破壞性地震可能不大

這次地震是中等強度以上的地震，由於平原縣並非位於傳統地震帶上，事發後引起各方關注，山東多地網民分享當地地震前後出現「詭異」紅色天空，河南泌陽縣網友發短片稱拍到當地燕子滿天飛的「異常現象」。京津冀三地的地震局經會商認為，短期內京津冀地區發生破壞性地震的可能不大（見另稿）。

官方稱傷者不嚴重

倒塌房屋多無人住

據中國地震台網測定，昨凌晨5.5級震央位置距離平原縣城8公里，距離德州市31公里，距離濟南市82公里，錄得59次餘震。官方「德州發布」消息，平原縣傷者情况並不嚴重，其中有10人入院治療，其餘敷藥後回家。德州南部的聊城另有1人受傷。倒塌房屋多是無人居住的老舊房屋。

德州官方稱，為確保燃氣安全，已暫停全縣燃氣使用，正加緊排查隱患，將逐步恢復供氣。供電、供水、通訊、交通等基礎設施運轉正常，救援力量及救援物資充足，社會生產生活秩序整體穩定。

位於平原縣震央地區的一名超市郭姓老闆表示，地震將超市東西兩側貨架上的部分商品震落，打碎了一些酒水之類的玻璃製品，經濟損失約幾百元人民幣，其他貨品基本沒有影響。中新社昨日下午無人機拍攝震央附近王打卦鎮潘鄧莊村的畫面顯示，道路已被清理，村民生活恢復正常。

應急管理部昨通報稱，國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部決定啟動國家地震四級應急響應，派出工作組趕赴山東指導協助抗震救災工作。山東省德州市消防救援支隊15車、107人已前往震中救援。濟南、泰安、聊城、德州、濱州等5個消防救援支隊24車、236名消防救援人員以及搜救犬機動專業支隊已集結完畢。

山東地震台副台長曲均浩表示，此次地震發生在華北斷陷區中部，最近的地震斷層為「陵縣—冠縣斷裂」，最短距離為兩公里。山東地震台首席預報員鄭建常介紹，結合全球、全國、華北地區近期震情形勢，在研究總結2023年以來山東地區地震活動和地球物理場觀測資料變化的基礎上，綜合分析認為，短期內山東地區再次發生5級以上破壞性地震的可能不大。

經震區高鐵 近百停運

受地震影響，為確保列車運行安全，中國鐵路北京局集團有限公司昨啟動一級應急響應，對管轄範圍內京滬高鐵、京滬線、京九線、石濟客專、石德線運行列車採取扣停措施，國鐵濟南局、上海局也對途經地震區域的列車採取停運，共計近百趟列車受影響。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676