明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

山東5.5級地震 餘震59次24人傷 213處房屋倒塌 專家：短期再破壞性地震可能不大

【明報專訊】山東省德州市平原縣昨天（6日）凌晨2時33分發生5.5級地震，震源深度10公里，震央位於平原縣王打卦鎮王打卦村附近。截至昨晚，地震共造成213處房屋倒塌或受損，24人受傷。國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部決定啟動國家地震四級應急響應（最高級為一級），派出工作組趕赴山東指導協助抗震救災工作。

這次地震是中等強度以上的地震，由於平原縣並非位於傳統地震帶上，事發後引起各方關注，山東多地網民分享當地地震前後出現「詭異」紅色天空，河南泌陽縣網友發短片稱拍到當地燕子滿天飛的「異常現象」。京津冀三地的地震局經會商認為，短期內京津冀地區發生破壞性地震的可能不大（見另稿）。

官方稱傷者不嚴重

倒塌房屋多無人住

據中國地震台網測定，昨凌晨5.5級震央位置距離平原縣城8公里，距離德州市31公里，距離濟南市82公里，錄得59次餘震。官方「德州發布」消息，平原縣傷者情况並不嚴重，其中有10人入院治療，其餘敷藥後回家。德州南部的聊城另有1人受傷。倒塌房屋多是無人居住的老舊房屋。

德州官方稱，為確保燃氣安全，已暫停全縣燃氣使用，正加緊排查隱患，將逐步恢復供氣。供電、供水、通訊、交通等基礎設施運轉正常，救援力量及救援物資充足，社會生產生活秩序整體穩定。

位於平原縣震央地區的一名超市郭姓老闆表示，地震將超市東西兩側貨架上的部分商品震落，打碎了一些酒水之類的玻璃製品，經濟損失約幾百元人民幣，其他貨品基本沒有影響。中新社昨日下午無人機拍攝震央附近王打卦鎮潘鄧莊村的畫面顯示，道路已被清理，村民生活恢復正常。

應急管理部昨通報稱，國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部決定啟動國家地震四級應急響應，派出工作組趕赴山東指導協助抗震救災工作。山東省德州市消防救援支隊15車、107人已前往震中救援。濟南、泰安、聊城、德州、濱州等5個消防救援支隊24車、236名消防救援人員以及搜救犬機動專業支隊已集結完畢。

山東地震台副台長曲均浩表示，此次地震發生在華北斷陷區中部，最近的地震斷層為「陵縣—冠縣斷裂」，最短距離為兩公里。山東地震台首席預報員鄭建常介紹，結合全球、全國、華北地區近期震情形勢，在研究總結2023年以來山東地區地震活動和地球物理場觀測資料變化的基礎上，綜合分析認為，短期內山東地區再次發生5級以上破壞性地震的可能不大。

經震區高鐵 近百停運

受地震影響，為確保列車運行安全，中國鐵路北京局集團有限公司昨啟動一級應急響應，對管轄範圍內京滬高鐵、京滬線、京九線、石濟客專、石德線運行列車採取扣停措施，國鐵濟南局、上海局也對途經地震區域的列車採取停運，共計近百趟列車受影響。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕倒塌 震央 德州 地震 山東

上 / 下一篇新聞