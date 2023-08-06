東北4官抗洪失聯 河北永定河決堤80米 官媒淡化泄洪 霸州村民示威

央視新聞聯播昨晚前3條內容是全國災情和救災行動，是本次水災發生以來首次。

截至昨早8時，黑龍江有五常、龍江、寧安等6個站點的降雨量超過250毫米，牡丹江市的鏡泊湖水庫大壩出現溢流危及周邊村莊。黑龍江和吉林有10條河流發生洪水。吉林省舒蘭市防汛指揮部通報，截至4日晚，暴雨已造成一人遇難，舒蘭常務副市長駱旭東等4名公職人員在抗洪搶險過程中遇險失蹤。

洪毁保定284橋500公里路 災損170億10死18失蹤

在河北，保定統計全市截至昨日受災人口110.69萬，緊急撤離62.7萬人，10人死亡、18人失蹤；11.7萬多間房屋倒塌或嚴重損壞，284座橋樑、550公里道路被冲毁，直接經濟損失169.95億元人民幣。河北廊坊境內的永定河段昨發現80米長決口，當局封鎖永定河大橋，組織人員連夜搶通道路，準備封堵。

霸州稱群眾「敢於犧牲」 承諾快速做好補償

早前河北啟用7處蓄滯洪區分洪，包括位於廊坊霸州的東淀蓄滯洪區於1日凌晨啟用，霸州有民眾控訴泄洪令當地大面積被淹，但央視的報道卻簡單指是暴雨所致。數百名村民前天到政府大樓示威，高舉寫有「還我家園，明明是泄洪原因，卻說降雨所致」字樣的紅色橫額，現場短片顯示示威者向警方丟擲物品，一群黑衣人員手持警察防暴盾牌衝向民眾，雙方推撞衝突。

社交平台亦出現大量「媒體謊報霸州泄洪實情」的帖文。目前，央視新聞網已下架該則爭議新聞。霸州當局在昨日中午發布〈致廣大鄉親們的一封信〉，稱此次霸州蓄滯洪區的所有群眾「勇於奉獻、敢於犧牲」，將按照國家有關蓄滯洪區補償規定，快速、公正做好受災補償，包括農作物、養殖、林業和住房、耐用消費品、農具等眾多方面的水毁損失。

河北官方此前披露，霸州蓄滯洪區涉及47個村莊和社區，泄洪前轉移73205人。