涉任華間諜 兩華裔美兵被捕 供印太軍演計劃冲繩雷達藍圖等 中方斥炒作

據美國司法部周四（3日）發布的起訴書，22歲的魏金超（音譯，Jinchao Wei，又名 Patrick Wei）和26歲的趙文恒（音譯，Wenheng Zhao，又名Thomas Zhao）被控向中國提供機密。魏被控間諜罪，趙則被控受賄。兩人周三於加州被捕，當天分別在洛杉磯和聖迭戈地區法院受審。

分別服役兩棲攻擊艦海軍基地

魏金超在停泊於聖迭戈海軍基地的「埃塞克斯」號（USS Essex LHD 2）兩棲攻擊艦上服役，檢察官說，魏於去年3月開始充當中國間諜。在擔任海軍機械師副手期間，他通過加密通訊平台，向上線提供有關美國軍艦防禦實力資料和武器數據，透露美軍軍艦和武器弱點。去年6月，中國情報官員曾向魏詢問國際海上戰爭演習中，美國海軍陸戰隊的數量和訓練情况。此外，他還向中國提供30本戰艦機械操作手冊，獲得5000美元酬金。

起訴書稱，魏金超申請入籍時已開始與中國情報單位合作。如果罪名成立，魏將面臨判囚20年至無期徒刑。

趙文恒曾在位於加州懷尼米港的文圖拉縣海軍基地工作，他被控從2021年8月到至少今年5月，向一名冒充經濟研究員的中國情報官員提供情報。尚不清楚兩名情報官是否同一人。該基地是太平洋地區幾個飛機中隊和海軍建築營的所在地。趙發送的資料包括日本沖繩美軍基地雷達系統的電路圖和藍圖，以及美軍在印太地區大規模軍事演習的作戰計劃，收受1.5萬美元報酬。檢察官指這些計劃詳細說明海軍部隊調動、兩棲登陸、海上行動和後勤支持的具體地點和時間。如果罪名成立，趙將面臨最高20年監禁。

華府邀王毅訪美 中方未回覆

另邊廂，華府邀請再任中國外長的王毅訪美，美國國務卿布林肯周四表示，尚未收到中方回覆，不過預期將有機會見到彼此。