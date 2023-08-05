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北京聞風：短期刺激兼顧調結構 房地產施策動向受關注 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】本周，官方繼續密集出台措施，以穩定和增強各界對中國經濟發展的信心。繼中央政治局7月會議圍繞多領域釋放積極信號後，各大部委機構就促進民營經濟發展、恢復和提振消費及調節房地產市場等方面迅速公布具體配套措施。

北京分析人士稱，政策密集出台，目的是在短期內刺激經濟穩步回升，穩住民間消費和民營企業發展的信心，確保下半年經濟延續穩中向好態勢。目前，官方對中國經濟總體向好發展的信心仍足，推動經濟結構調整轉型，實現高質量發展的長期目標不會動搖。

7月31日，國家發改委發布恢復和擴大消費二十條具體措施；8月1日，國家發改委等部門又聯合印發了《關於實施促進民營經濟發展近期若干舉措的通知》，提出28條具體措施，鼓勵民營企業擴大投資。國家發改委體制改革綜合司長王善成還透露，發改委將抓緊啟動第五版市場准入負面清單修訂，持續推動清單事項縮減。

關注提高消費者收入

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲說，近期有關促消費和民營經濟發展的措施條目多，針對性強。措施出台的時間，集中在中國經濟正向好轉變的拐點階段。擴大消費被認為是提振內需的重要方面。政策關注到提高消費者收入、支持消費金融輔助以及支持民營經濟參與投資等多方面，以提振市場信心預期，給民營企業吃下「定心丸」。

官方近期在房地產領域的施策動向也備受關注。本周，相關措施如市場預期陸續有來。繼住建部部長與房地產企業座談會提到「認房不認貸」後，人民銀行、國家外匯管理局1日召開下半年工作會議，稱將指導商業銀行依法有序調整個人住房貸款利率，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行。3日，人民銀行召開座談會，稱要精準實施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產企業合理融資需求。

從最新動向看，官方正持續釋放樓市寬鬆信號，並支持民營房地產企業發展壯大。華泰資產首席經濟學家王軍稱，目前房地產調控政策存在較大的邊際優化空間。預計下半年各地將加快落實「因城施策」，政策工具將繼續多元化。

觀察人士預計，未來兩個月官方還會持續出台一系列刺激經濟增長的措施。不過對於施策力度加碼至何種程度，還需根據各地後續跟進情况及經濟恢復成效決定。受訪學者稱，大規模的財政刺激需要更精準施策。眼下，官方宏觀調控思路總體較為穩健，料政策制定會更務實、更可持續，更加強調解決結構性問題。

文：鍾鳴九

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