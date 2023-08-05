「篤灰」立功不足輕判 沈德詠涉貪囚15年

法院認為，沈德詠雖到案後如實供述全部犯罪事實，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，贓款贓物大部分已追繳，且揭發他人犯罪，具有重大立功表現，但鑑於其長期在最高法院擔任要職，執法犯法，非法干預司法活動，嚴重敗壞司法形象，破壞司法公信力，並插手幹部人事提拔調整，造成惡劣的社會影響，依法不足以從輕處罰。

最高法院上載的法庭宣判畫面顯示，沈德詠手持紙張，在兩名庭警押送下步入法庭；聽取法官宣讀判詞時，他嘴唇緊抿，臉色凝重。

經法院審理查明，沈德詠1995年至2022年3月利用擔任江西省高級法院黨組成員、副院長，最高法院黨組成員、副院長，中央紀委常委，最高法院黨組副書記、副院長，全國政協常委、社會和法制委員會主任等職務時，為有關個人和單位在案件處理、職務晉升、工程承攬等方面提供幫助，收受有關個人和單位給予的現金、黃金製品、車輛等財物，已構成受賄罪，受賄數額特別巨大。

受賄跨27年 任職上海「清白」

法院認定沈德詠的受賄時間跨度長達27年，期間他擔任的上海市紀委書記（2006年11月至2008年4月）職務未被提及。當時上海爆發社保基金挪用案、上海市委書記陳良宇貪腐案，沈德詠奉命「空降」上海負責反腐行動，與時任上海書記（2007年3至10月）習近平有短暫交集。