京津冀保險估損33億 多地接受社會捐贈

在河北省，保定市淶水縣多個村莊遭洪水淹沒，因交通中斷失聯多日。據人民網昨日消息，淶水縣派出工作專班通過無人機探查路况，部分被冲毀的道路已初步修通，部分通訊和電力設施恢復運行。截至昨日中午，大部分村莊已與外界取得聯繫，但仍有個別村莊處於失聯狀態。

紅會承諾捐款全用於救災重建

涿州市防汛抗旱指揮部發布該市接受資金捐贈和食品、藥品、各類生活及器材設備等物資捐贈；淶水縣紅十字會發出防汛救災專項捐贈倡議書，承諾收到的捐贈款物將全部用於防汛救災、災後重建等工作，接受社會監督；滿城區紅十字會也發布了倡議書，將接受線上捐款，飲用水、方便食品、藥品等生活物品及應急物資捐贈。

騰訊字節跳動各捐1億

互聯網、新能源等行業合計捐贈已超4億元。騰訊、字節跳動各針對洪災捐款1億元；阿里巴巴、京東、拼多多捐款、捐物3000萬元。美國蘋果公司執行長庫克日前亦在微博發文，表示心繫北京和河北省周邊地區的民眾，並指蘋果公司將捐贈及支持當地救災。

針對近日京津冀水利工程設施損毀情况，財政部、水利部緊急下達中央財政水利救災資金4.5億元，支持京津冀修復受災地區堤壩、水庫等設施。國家發改委昨亦追加下達中央預算內投資1億元，支持河北、天津受災嚴重地區基礎設施應急重建。住建部成立工作組赴河北涿州市現場指導，協調北京排水集團派出4套大型應急抽排機組、14輛車、63人支援積水應急抽排工作。