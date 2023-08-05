東北松花江水系告急 洪水50年一遇 尚志河水漫堤 五常糧倉面臨絕收

受風暴「杜蘇芮」殘餘環流影響，東北暴雨持續，中央氣象台昨晚繼續發布暴雨藍色預警，當晚8時起24小時內，黑龍江、吉林、遼寧部分地區有大到暴雨，其中，吉林東南部、遼寧東部有大暴雨。國家防總針對吉林、黑龍江的防汛應急響應提升至三級。

水利部預計今晨8時前，螞蟻河、雅魯河維持超保證水位，拉林河、阿什河維持超警戒水位；牡丹江前晚深夜形成今年第一號洪水，第二松花江以及吉林綏芬河、遼寧蘇子河可能發生超警戒水位。

有屋整棟被冲走 城區水浸數日

災民拍攝短片顯示，牡丹江流域內的牡丹江市東京城林業局的生活區居民昨被洪水包圍，洪水裹挾着各種雜物滾滾流向下游，短片中可見只露出屋頂的房屋，整棟被冲走。阿什河穿城而過的黑龍江哈爾濱阿城區，已水浸數日，轄區內的國家森林公園昨有多名遊客受困獲救。哈爾濱市昨將防汛三級應急響應提升至最高的一級。

中新網昨報道，2日零時至4日8時，黑龍江省阿城、尚志、海林、五常等縣市31個氣象站，降水量超250毫米。黑龍江氣象台已連續發布15個暴雨紅色預警。該省共有31座水庫超汛限運行，最高超出4.81米；19條河流水位超警戒線，其中7條河流超保證水位。

稻田受淹 農民恐失整年產量

防汛部門通報，預計螞蟻河、拉林河將發生超50年一遇洪水過程。螞蟻河流經的尚志市受災嚴重，河水漫過堤壩，河堤昨出現重大險情。尚志市政府昨發布《致全體市民的一封信》，稱該市降水量為1957年以來最大，形勢異常嚴峻，全市目前停課停工停產，防汛應急響應提升至一級。居民拍攝的短片所見，尚志主城區已汪洋一片，車輛被淹沒，部分平房只見屋頂。

目前東北嚴重災區除了尚志，還有以「五常大米」著稱的五常市，當地已轉移近2萬受災群眾。《鳳凰周刊》的視頻報道顯示，一名龍鳳山鎮農民稱大水已經進村進屋，倒灌稻田，當前正是水稻抽穗的關鍵時期，「淹兩天就完蛋了，這一年的產量就沒有了」。

海林市多條河流超警戒水位，境內最大河流海浪河（牡丹江支流）連續遭到兩次洪峰，洪水冲斷橋樑，超30年一遇洪水漫過堤壩淹沒長汀鎮。

在吉林省舒蘭市，當地遭遇洪水的金馬鎮由於通訊中斷，與外界失聯，救援隊昨趕往災區；全市已轉移12550人。

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