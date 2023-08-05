明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

東北松花江水系告急 洪水50年一遇 尚志河水漫堤 五常糧倉面臨絕收

【明報專訊】東北地區連日暴雨，昨日多條河流超出保證、警戒水位，松花江上游河流將出現超過50年一遇洪水，雅魯河、拉林河、阿什河、螞蟻河（螞蜒河）、牡丹江等支流洪水已衝擊沿線多個縣市，牡丹江市有房屋整棟被冲走，尚志市河水漫堤，五常市稻田受淹，知名「五常大米」核心產地面臨絕收。隨着暴雨持續，松花江下游地區防洪壓力大增。

受風暴「杜蘇芮」殘餘環流影響，東北暴雨持續，中央氣象台昨晚繼續發布暴雨藍色預警，當晚8時起24小時內，黑龍江、吉林、遼寧部分地區有大到暴雨，其中，吉林東南部、遼寧東部有大暴雨。國家防總針對吉林、黑龍江的防汛應急響應提升至三級。

水利部預計今晨8時前，螞蟻河、雅魯河維持超保證水位，拉林河、阿什河維持超警戒水位；牡丹江前晚深夜形成今年第一號洪水，第二松花江以及吉林綏芬河、遼寧蘇子河可能發生超警戒水位。

有屋整棟被冲走 城區水浸數日

災民拍攝短片顯示，牡丹江流域內的牡丹江市東京城林業局的生活區居民昨被洪水包圍，洪水裹挾着各種雜物滾滾流向下游，短片中可見只露出屋頂的房屋，整棟被冲走。阿什河穿城而過的黑龍江哈爾濱阿城區，已水浸數日，轄區內的國家森林公園昨有多名遊客受困獲救。哈爾濱市昨將防汛三級應急響應提升至最高的一級。

中新網昨報道，2日零時至4日8時，黑龍江省阿城、尚志、海林、五常等縣市31個氣象站，降水量超250毫米。黑龍江氣象台已連續發布15個暴雨紅色預警。該省共有31座水庫超汛限運行，最高超出4.81米；19條河流水位超警戒線，其中7條河流超保證水位。

稻田受淹 農民恐失整年產量

防汛部門通報，預計螞蟻河、拉林河將發生超50年一遇洪水過程。螞蟻河流經的尚志市受災嚴重，河水漫過堤壩，河堤昨出現重大險情。尚志市政府昨發布《致全體市民的一封信》，稱該市降水量為1957年以來最大，形勢異常嚴峻，全市目前停課停工停產，防汛應急響應提升至一級。居民拍攝的短片所見，尚志主城區已汪洋一片，車輛被淹沒，部分平房只見屋頂。

目前東北嚴重災區除了尚志，還有以「五常大米」著稱的五常市，當地已轉移近2萬受災群眾。《鳳凰周刊》的視頻報道顯示，一名龍鳳山鎮農民稱大水已經進村進屋，倒灌稻田，當前正是水稻抽穗的關鍵時期，「淹兩天就完蛋了，這一年的產量就沒有了」。

海林市多條河流超警戒水位，境內最大河流海浪河（牡丹江支流）連續遭到兩次洪峰，洪水冲斷橋樑，超30年一遇洪水漫過堤壩淹沒長汀鎮。

在吉林省舒蘭市，當地遭遇洪水的金馬鎮由於通訊中斷，與外界失聯，救援隊昨趕往災區；全市已轉移12550人。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞