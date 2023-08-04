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柯：統獨看法較接近鄧小平 指「有些問題不用在我們這一代解決」

【明報專訊】台灣民眾黨總統參選人柯文哲（圖）近日談及兩岸統獨問題時表示，自己比較接近中國大陸第二代領導人鄧小平的看法，「有些問題不用在我們這一代解決，如果它不能解決的話」。他又說如果鴻海創辦人郭台銘參選總統，自己的當選總統機率是零，藍營也沒戲，民進黨總統參選人賴清德「百分之百當選」。

「勿把習的中國 當作永遠」

柯文哲接受國民黨前立委蔡正元專訪，談及2024大選策略及兩岸關係，相關影片周三（2日）在YouTube節目《公道之聲》播出。蔡正元問柯統獨問題時，柯文哲答「我比較接近鄧小平的看法，有些問題不用在我們這一代解決，如果它不能解決的話」。他強調兩岸要有善意、有交流，民進黨政府可以先讓陸生來台灣、開啟小三通等。「我進過美國國務院，聽他們講老半天，台灣現階段不可能統一或獨立。美國不會讓兩岸統一，大陸不會讓台灣獨立，維持現狀是不得已的唯一選擇。」柯文哲又說，「不要把習近平的中國，當作永遠的中國」，表示希望有一天中國有民主自由、會變好。

稱倘郭參選 白藍皆沒戲

蔡正元詢問，郭台銘若參選總統，柯文哲當選機率是否很低。柯直接回答「（機率）零啊」，郭台銘若參選，「3組參選人都掛掉，且賴清德百分之百當選，現在就可以開香檳慶祝」。對於選情，柯文哲形容現在大家開始比「憋氣」，看誰憋得比較久，但還有5個多月時間，還很難說。他又透露日前到台南走訪基層，看老百姓的生活「太慘了」，認為年輕人不怕辛苦，只怕沒有希望，因此下定決心直呼「我不贏台灣會完蛋」。對此，台灣基進台北黨部主委吳欣岱昨日發文回嗆，「你不贏只有台灣民眾黨會完蛋而已。」

國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人柳采葳近日受訪亦表示，一旦郭台銘投入選戰，「國民黨就不用玩了」，所以國民黨要盡一切努力整合郭台銘，只是郭台銘目前尚未看到國民黨釋出的努力與誠意。柳采葳直言，雖然郭台銘不斷再嘗試各種機會，但「這個機會」連郭自己也不知道是什麼。

另邊廂，中央社引述國民黨昨日表示，目前各行各業的「侯援會」緊鑼密鼓籌備中，黨部和侯友宜競選辦公室各項聯繫工作持續進行，已培養出堅強互信，分工與團結沒問題。藍營今天在桃園與新竹亦將舉辦造勢活動。

相關字詞﹕郭台銘 賴清德 兩岸關係 鄧小平 侯友宜 2024台灣總統大選 柯文哲

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