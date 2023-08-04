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駐京周記：暴雨中的出行路

【明報專訊】華北地區近期受颱風「杜蘇芮」北上影響，自上月29日起，北京、河北中部和南部、天津北部等地接連遭暴雨侵襲，本報記者29日也從河北省返京，途中受風雨阻礙，車輛在「大廣高速」拋錨，換上備胎才得以重新上路，比平時赴京多花一小時左右。為免暴雨出行危險，高速公路往來車輛也較平時少，但車輛在雨中亦只能慢駛，在進京收費站附近才稍有擁堵。周末市內出行人數較多，北京市區內部也因路面濕滑造成不同程度的堵車。

在暴雨中，也有不少人像記者一樣踏上回家路，只是回家時間更漫長。據「環球網」消息，北京因多地持續暴雨，豐台至沙城鐵路（豐沙線）遇嚴重水害，有3班途經豐沙線的列車滯留。為安全計，從8月2日開始，3班列車逾2700名乘客和工作人員陸續轉移至北京市內，截至昨（3日）凌晨，所有滯留旅客才安全疏運完畢。

7月30日晚，有河北省市民趙先生從石家莊站前往北京西站，其拍攝的車站屏幕顯示，當晚8時後的所有火車全部延誤，最長延誤5小時40分。他表示，車站有旅客滯留，幸大部分人情緒穩定，皆理解造成延誤是天氣原因。此外，石家莊市市區地下橋有積水，交警、城管等人員在橋口站崗，提醒往來市民繞行。

天津8月1日晚大雨，天津西站附近路段錄得一小時97.8毫米降雨量，暴雨使得眾多車輛拋錨。有市民徐女士表示，突然大雨致馬路積水嚴重，當晚加班的同事只得留宿公司。

據中央氣象台預報，「杜蘇芮」殘餘環流還將繼續北上，8月2日起將逐漸影響東北地區，帶來5日降雨天氣。記者昨日在北京朝陽站觀察，往返東北地區的列車尚未因降雨影響而延誤。

明報記者 王佩凡

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