外國人申居留證免扣護照 移民局：塑便捷營商環境

中新社報道，按照現行規定，在華外國人申辦居留證件時，應將護照交付出入境管理部門留存審核、在領取居留證件時返還。本次出台措施讓「外國人申辦居留證件免於留存護照」，國家移民局外國人管理司副司長賈同斌表示，該措施重點針對在華工作、學習、科研、投資、創業及探親等常住外國人，方便他們在申辦居留證件期間可繼續持護照開展旅行、住宿、稅務、銀行、郵寄等社會事務。

賈同斌表示，預計每年最少惠及70萬人次以上，有助於營造更加高效便捷的營商環境和寬鬆友好的涉外環境，激發市場活力，促進高水平開放高質量發展。

憑企業邀請函可申口岸簽證入境

另外若干措施中還提出「為外籍商貿人員來華辦理口岸簽證並提供換發多次簽證便利」。根據措施，來華商務洽談、商貿交流、安裝維修、參展參會、投資創業等的外國人，來不及在境外辦理來華簽證的，可憑企業邀請函件和證明材料申請辦理口岸簽證入境。因商貿業務需要多次往返的，入境後可以換發3年內多次入境有效商貿簽證。

賈同斌表示，此項舉措將進一步促進跨境商貿人員往來，有助於國內企業搶時機、抓訂單、拓展國際市場、在新一輪產業革命中搶佔先機，更好地保障國際人員要素流通、保持產業鏈供應鏈安全穩定。