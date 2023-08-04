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津劃區扛洪「犧牲自己」 「保京」掀爭議 河北淶水縣多村水浸 受困民眾斷水電自救

【明報專訊】破紀錄暴雨重創華北，河北省保定市淶水縣多個村莊失聯，村民被困山上，停水停電多日。河北省為應對災情，已轉移逾122萬人，啟用多處蓄滯洪區。天津市靜海區亦將啟用蓄滯洪區，當地在公開信中提到「犧牲自己，為國家和京津冀做出貢獻」。

除了水困河北涿州市146個村莊，河北保定市淶水縣受山雨和潰堤河水的影響，低地勢地區大面積被淹。該地區停水停電多日，多個村莊失聯，村民被困山中。「基本上村子都冲了一半。」在野三坡景區的商戶王女士表示，村民在山上等待救援。但村裏的人斷電斷網，無法聯絡外界。

有多段影片顯示，當地河水暴漲，房屋僅屋頂可見，被困人員只能組團，翻越山嶺尋找救援。村民曹先生表示，他們是翻山走出來的，「走了一個半小時」。

微博平台亦流傳大量求助信息。一名網民寫道：「尚未有任何救援抵達，全靠當地百姓自救。」淶水縣應急局表示，已派幾批救援隊去救援，因通訊中斷未及時回饋訊息，部分村落處於失聯狀態。淶水縣委宣傳部昨晚通報，全縣15鄉鎮、284村、野三坡景區全境受災。

有網民稱14名鄉親遇難 官：暫無傷亡

北京一網民昨晚在微博發帖稱，經與家人取得聯繫，僅淶水縣湯家莊村西坡根，就有14名鄉親遇難。淶水縣宣傳部昨則表示，全縣暫無人員傷亡報告。

自7月27日起，河北出現強降雨，全省降雨折合水量275億立方米，相當於河北省大中型水庫總容量的兩倍多。為分泄洪水，河北省已陸續啟用7處蓄滯洪區。共轉移民眾122.9萬人，其中蓄滯洪區轉移85.72萬人。

工程師：蓄滯洪區效用 針對下游而非上游

不過這次分洪引起爭議，出現「河北泄洪是為了保北京」的質疑。「央視網」昨報道，中國水利水電科學研究院副總工程師程曉陶指出，蓄滯洪區是河堤外臨時，儲存洪水的低窪地區及湖泊等。在特大洪水發生的時候，要減輕下游城市的壓力，就需要在洪峰經過泄洪區時，通過開閘，將洪水引到大堤之外的區域裏。這本質上是一種疏解河道全線防洪壓力、分洪保重點的措施。

針對網傳「河北、天津泄洪是為了保北京」，程指有關表述不準確。一般來講，蓄滯洪區的有效性是對下游而言，並非上游，蓄滯洪區的應用是針對天津，天津的水位降低，並不等於北京不會被淹。

河北省委書記倪岳峰早前考察防汛工作時，曾提到要減輕北京防洪壓力，堅決做好首都北京「護城河」。8月1日，國家防總副總指揮、水利部長李國英主持專題會時，明確提出「確保雄安新區、北京大興機場等重點防禦對象絕對安全」。

靜海區撤23村3萬人 「歷史會記我們功績」

不止河北，天津市靜海區防汛抗旱指揮部前日（2日）發布致全區人民的一封信，提到8月1日凌晨起啟用蓄滯洪區泄洪，將有23個村莊，3萬多人要轉移安置。還稱「我們犧牲自己，為國家和京津冀人民做出了貢獻，歷史將會記下我們的功績」。

據天津市水務工程運行調度中心，河北省境內東澱蓄滯洪區分洪流量加大，洪水預計8月8日前後抵達天津境內。

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