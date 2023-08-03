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消防專家：未經訓練自發救援或危險

【明報專訊】河北省某消防隊前大隊長昨告訴本報記者，民間救援隊伍良莠不齊，即便是專業非官方隊伍，也要聽從指揮，否則不利於救災工作。亦有民間救援志願者分享經驗說：「只要你能進到災區，都可以救人。」

遇險情專業非官方隊獲邀

應急管理部門統一指揮

該消防專家表示，國家遭遇重大險情時，會由應急管理部聯合政府相關部門成立指揮部門統一管理救災。民間救援隊有很多是企業集團內部組織，如有些礦山有自己的救援和消防隊伍，都有資質，能參與救援；這些正規救援隊伍參與救援時通常會接到邀請，但也要服從總指揮部的指揮調度，尤其在災情嚴重地區，要聽從調派統一行動，包括前來救援的外省消防力量，也需統一調配。

同時，民間一些自發組織的救援隊伍，有些並未經專業訓練，貿然進入重災區，可能對自身生命安全造成威脅，也可能造成二次傷害，一定要聽從指揮，有序救援。

曾參加2021年河南鄭州「7·20」雨災救援的小潔告訴記者，因停電原因，災區通訊是很大問題。當時官方救援隊全被派出去救援，聯繫上之後需要等很久才能來救。「那時候沒電，大家手機都關機了，外面聯繫裏面（災區）非常困難。」小潔說，「當時沒有什麼官方和民間救援的差別，大家都是在自發的進行救援，也不存在不讓救援隊進入的情况。只要你能進到災區，都可以救人。」

明報記者

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