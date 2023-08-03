水困涿州百村 民間救援等「邀請函」 官方強調「只要專業就能來」 藍天救援隊京災區1遇難1失蹤

華北地區連日暴雨致江河暴漲，河北省為減輕京津防洪壓力，陸續啟用7處蓄滯洪區，其中兩處位於緊鄰北京的小城涿州，包括小清河分洪區、蘭溝窪分處涿州境內南北。蓄滯洪區是指河堤背水面以外臨時儲存洪水的低窪地區，用以蓄滯洪水，保證大城市、重要堤壩安全。

電工抱孫貨車頂過夜

房頂到處「哭喊救命」

《南風窗》引述涿州一市民說，「幾十年來，我們涿州沒發生過那么大的水」。在拒馬河附近社區，洪水漲到了居民樓二樓。「澎湃新聞」報道，45歲的涿州電路工陳康抱着小孫子站在大貨車上度過一夜，其間水逐漸漲到了他的膝蓋、腰部。網上連日都是為涿州呼救帖子，有的老人、孩子受困，有的家中已斷水斷電斷糧。

設於涿州的北京新發地大石橋農副產品批發市場受淹，快艇前往救援受困商戶期間，船身幾次蹭着水下被淹沒的車頂。參與救援者說，由於被困人員太多，被一塊塊水域隔開，加上水流速度快，水位不斷上漲，救援人員對水域狀况不熟悉等，導致救援難度較大。

應急局斷電公章受困阻發函

中志協救援隊前日從保定市抵達涿州大石橋村救援，隊長安歡形容入村抬頭望去，房頂上到處都是人，「都是哭着救命」。《南方周末》報道，按照規定，外地民間救援隊跨省救援前，須獲事發地應急部門邀請函。由於涿州應急局受浸斷電，通訊不暢，而公章「受困」在另一棟大樓內，多支欲援涿州的民間救援隊被卡在「邀請函」上。

隨後「第一財經」昨引述涿州武裝部稱，對專業民間救援隊伍沒有「邀請函」限制。藍天救援隊一名工作人員透露，「現在進來的很多隊伍缺乏過硬技術，如果跟着進來出了問題，到後面是要追責的。他們（應急局）的考量是有他們的道理。」

內地民間救援在2008年汶川地震後快速發展，但內地沒有法律支持，數百支民間救援隊良莠不齊。而作為專業的救援隊，北京房山藍天救援隊這次救災就有1人遇難1人失蹤。

河北應急廳昨通報，截至昨晨8時，河北此輪暴雨持續近144個小時，折合水量275億立方米，相當於河北全省大中型水庫總庫容的兩倍多。全省共轉移民眾122.9萬人，其中7處蓄滯洪區轉移85.72萬人；分減洪水18億立方米。

河北省委書記倪岳峰在涿州白溝河分洪口聽取工作匯報，要求精心細緻做好蓄滯洪區群眾轉移安置工作。倪岳峰也強調，雄安新區是河北省防汛工作重中之重，要以高度的政治責任感，確保千年大計、國家大事萬無一失。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676